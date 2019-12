13 Jahre raste Romed Baumann in Österreichs Speedteam über die Pisten. Als er ausgemustert wurde, rief er beim deutschen Verband an - und die kuriose Geschichte seines Nationenwechsels nahm ihren Lauf.

Romed Baumann ist 33 Jahre alt, seit 13 Jahren fährt er im alpinen Ski-Weltcup, der Juniorenweltmeister in der Kombination gewann später zwei Medaillen bei Weltmeisterschaften, Silber 2011 mit der Mannschaft, Bronze 2013 in der Super-Kombination. Zehnmal landete er auf dem Podium der besten Drei. Romed Baumann ist das, was man einen gestandenen Profi nennt. Jetzt im Winter 2019 aber hat ein neues Kapitel für den Tiroler aus St. Johann begonnen. Er ist selbst völlig überrascht davon, was passiert ist.

"Das erste Mal, als ich in Lake Louise abgeschwungen habe", erzählt er und staunt mit freundlichen Augen, "habe ich zweimal schauen müssen, als ich die deutsche Flagge hinter meinem Namen sah." Da leuchtete Schwarz-Rot-Gold auf. Und: die Buchstabenkombination GER - Germany! Auf Platz 15 kam Baumann am 30. November - in seiner ersten Abfahrt seit Februar. Damals war er noch für Österreich gefahren und hatte nicht mal im Ansatz geahnt, dass er nie wieder Rot-Weiß-Rot als Sportler repräsentieren würde.

"Ich habe mich so gefreut, dass ich noch mal eine Chance kriege", sagt Baumann, "dass mich der Deutsche Ski-Verband so unterstützt hat bei der ganzen Geschichte - was nicht selbstverständlich ist." An diesem Freitag ist er wieder für dieses Germany im Einsatz. Die in Gröden ausgefallene Abfahrt wird auf verkürzter Strecke in Bormio nachgeholt, ehe es am Samstag (jeweils 11.30 Uhr) über die volle Distanz geht.

Dass Skifahrer einen Nationenwechsel vornehmen, kommt gelegentlich vor, fast immer aber betrifft es Athleten kleiner Verbände. Vom Österreichischen Ski-Verband (ÖSV) zum Deutschen Ski-Verband (DSV) überzulaufen, ist eine andere Nummer, weil es sich bei beiden Seiten um klassische Ski-Nationen handelt (wobei die Österreicher eigentlich nur eine Ski-Nation akzeptieren: sich selbst). Natürlich entwickelte sich der Wechsel zum Politikum, aber es war erstaunlicherweise dann eines, das geräuschlos über die Bühne ging. Und mit dessen Ausgang alle gut leben können.

Detailansicht öffnen Neue Farben: Romed Baumann stürzt sich nun im Rennzug des deutschen Verbandes zu Tal, wie hier in Lake Louise. (Foto: Frank Gunn/dpa)

Die Österreicher sind einen Fahrer los, den sie loswerden wollten. Baumann weiß, dass das so ist: "Wenn sie mir noch was zugetraut hätten, wäre ich noch im Kader." Und die Deutschen haben plötzlich einen fähigen Mann mehr in den Speeddisziplinen. "Als ich gehört habe, dass der kommt, habe ich mich gefreut", sagt Thomas Dreßen, der DSV-Spitzenfahrer, "weil er erstens ein brutal netter Kerl ist." Und, zweitens: "Er hat brutal viel Erfahrung, davon können wir nur profitieren."

Bei einer Medienrunde in Gröden kürzlich wirkte Baumann tatsächlich bestens integriert. Das sicherste Zeichen: Er kassierte Sprüche. Josef Ferstl verriet, dass der Neue umgetauft wurde: "Ich habe gesagt, er braucht einen deutschen Namen", so kam er auf: "Roman Baumed." Sofort betonte Ferstl aber auch: "Romed ist ein genialer Kerl." Cheftrainer Christian Schwaiger befand: "Er ist ein Teil der Mannschaft, als wenn er schon ewig dabei wäre." Bei Baumann ist dieser Respekt längst angekommen, "ich habe wieder eine andere Wertschätzung im Deutschen Ski-Verband", sagt er. Womit er andeutet: Sein Wechsel verlief nicht ganz schmerzfrei.

Darf man Baumann glauben, hat es wie so oft im Sport an der Kommunikation gehakt: Keiner sagte ihm, dass er raus aus dem Kader sei. Dass man auf Neue baue. In Bansko, Bulgarien, war er in der Kombination (Abfahrt und Slalom) gestartet, "dann haben sie mich nach Kvitfjell nicht mitgenommen. Da schaust du ins Internet, beim ORF-Sport, und liest: Baumann nächstes Jahr ohne Kaderstatus!" Er dachte sich: "Ja, okay." So lapidar erzählt er den Ablauf, der ihn spürbar verletzte. "Ich habe schon das Angebot bekommen, dass ich mittrainieren und Quali fahren kann." Aber das kam nicht mehr infrage. "Ich habe das zwei Jahre jetzt mitgemacht, und die Qualimühle arbeitet dich irgendwann auf."

Detailansicht öffnen Es ist nicht lange her, da war Romed Baumann noch in rot-weiß-roter Skikleidung unterwegs. (Foto: Daniel Goetzhaber/imago)

Nachkarten will er nicht. "Ich habe die Freigabe ja vom ÖSV gekriegt, sie haben mir keine Steine in den Weg gelegt, von dem her ist alles gut." Baumann hat dann sein Schicksal sofort in die Hand genommen. Sich mit Gattin Vroni ausgetauscht, Möglichkeiten besprochen. Sie ist Deutsche, sie leben seit Jahren in Kiefersfelden, an der Grenze zu Österreich, sie haben dort ein Haus gebaut. Ein Anruf bei Wolfgang Maier, dem DSV-Sportdirektor, brachte alles ins Rollen. Was er nur zwingend brauchte: die Freigabe vom ÖSV, um Punkte und Startplatz mitzunehmen. "Ich habe alle möglichen Kanäle angezapft, von denen ich hoffte, dass sie mir helfen könnten." Das Landratsamt in Rosenheim half federführend. Als der Wechsel auch beim Weltverband Fis fix war, sickerte die Nachricht in Österreich über tausend Ecken durch, klar, die bärbeißige Kronen-Zeitung taufte ihn das "Piefke-Zebra" - wegen des gestreiften DSV-Rennanzugs. "Ich habe gewusst, dass ich mit so was rechnen musste", sagt Baumann und lacht entspannt. "Ich habe es nicht schlimm gefunden."

Er empfindet, das betont er mehrmals, die Aufnahme beim DSV als Geschenk, als verlängerte Karriere, er hätte sie sonst "gut sein lassen". Maier ging das DSV-Budget durch, alles wurde geprüft, Reisekosten, Physio-Auslastung, Trainersituation, so wurde Platz gemacht für Baumann, der erleichtert vom Geist im deutschen Team erzählt. "Es gibt keine Vorgaben. Das Messer angesetzt, das kenne ich aus Österreich. Das habe ich hier nicht so erfahren", sagt er und erinnert sich: "Das hätte es bei den Österreichern nicht gegeben, dass du deinen Konkurrenten stark machst, der dich vielleicht am nächsten Tag rausboxt. Es ist ein bisschen ein Haifischbecken."

Bei den Deutschen teile er sein Wissen gerne: "Die ganze Konstellation ist extrem motivierend für mich. Noch mehr aber, wie ich im DSV-Team aufgenommen worden bin." Er weiß, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Andererseits: "Ich habe gesehen, dass ich teilzeitmäßig bei den Allerschnellsten dabei bin." Und: "Es kann alles schnell gehen, so eng, wie es gerade zugeht." Und allein ist er ja nicht, viele Anhänger unterstützen ihn nach wie vor, auch wenn sich der Romed Baumann Fanclub Hochfilzen, wo sein Heimat-Skiverein stets war, nun doch aufgelöst hat. So streng verlaufen die Grenzen dann schon. "Was ich in den sozialen Medien aber gesehen habe", sagt er, "äußern sich 95 Prozent positiv. Ein paar sind immer dabei, die sagen Verräter und so. Das muss man in Kauf nehmen." Für ihn steht fest: Die deutsche Hymne? - "die würde ich auf jeden Fall mitsingen."