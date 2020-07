Der Deutsche Skiverband (DSV) hat die Sommer-Grands-Prix der Skispringer in Klingenthal (2./3. Oktober) und der Nordischen Kombinierer in Oberstdorf (26./27. September) abgesagt. "Aufgrund der derzeit noch geltenden nationalen und internationalen Einschränkungen ist die notwendige Planungssicherheit nicht gegeben", hieß es in einer Erklärung unter Hinweis auf die Corona-Pandemie. "Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck daran, für unsere Weltcup-Veranstaltungen im Winter und die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2021 in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) die entsprechenden Konzepte zu erstellen", so DSV-Präsident Franz Steinle.