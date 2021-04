Von Jean-Marie Magro

Alexis Pinturault sitzt an einem langen Wohnzimmertisch in seiner Heimat Chamonix, weißes, langärmeliges Oberteil, der 30-Jährige ist in Plauderlaune. Kein Wunder, hat er doch vor Kurzem seinen großen Traum realisiert und zum ersten Mal den Gesamtweltcup der alpinen Skirennfahrer gewonnen. Gleichwohl macht er sich um dessen Zukunftsfähigkeit viele Gedanken - wie so viele im Wintersport, dessen Weltverband (Fis) im Juni einen Nachfolger für den Präsidenten Gian Franco Kasper, 77, bestimmen wird. Pinturault lernt schon seit einiger Zeit Deutsch, da er mehrere Monate im Jahr in Österreich lebt. Das Video-Interview findet aber auf Französisch statt.

Herr Pinturault, Sie hatten im just beendeten Winter einen großen Vorsprung im Gesamtweltcup, aber beim Saisonfinale in Lenzerheide ist Ihnen der Schweizer Marco Odermatt noch mal nahegekommen. Ging Ihnen der Hintern auf Grundeis?

Naja, es ist doch ganz normal, dass man angespannt ist, wenn am Ende einer Saison abgerechnet wird. Da sind nur noch die zwei bis drei stärksten Fahrer übrig, die sich um die Gesamtwertung streiten. Die Absage der beiden Speed-Rennen in Lenzerheide haben am Ende sicherlich nicht geschadet. Aber den einzigen Super-G, den ich je in meiner Karriere gewonnen habe, war der in Lenzerheide. Ich hätte dort beide Speed-Rennen bestritten und bin mir sicher, dass ich gute Chancen gehabt hätte. So oder so: Das gehört zum Leben eines Sportlers dazu. Es geht bergauf und bergab. Dieses Mal hat mir das Schicksal eben zugelächelt.

Dass es überhaupt so eng wurde, lag an der Woche davor in Kranjska Gora: Odermatt hing Sie im Riesentorlauf ab und im Slalom schieden Sie aus. Von "Albtraum" oder "Desaster" war die Rede. In der Öffentlichkeit wird bei Sportlern wie Ihnen häufig so getan, als ob Champions im richtigen Moment fehlerfrei sein müssten, wie Ihr jahrelanger Konkurrent Marcel Hirscher. Sie selbst haben mal gesagt: "Ich bin kein Roboter."

Ich bin kein Roboter und ich bin auch kein Marcel Hirscher. Selbst Hirscher hat in seinen Anfangsjahren zweimal große Gelegenheiten versäumt, Gesamtweltcupsieger zu werden, obwohl ihm die Kristallkugel die Arme ausgestreckt hatte. Und das finde ich gerade interessant: Menschen vergessen so etwas schnell. Nächstes Jahr, da bin ich mir sicher, wird niemand mehr davon sprechen, dass ich kurz vor dem Gesamtsieg im Slalom ausgeschieden bin.

Sie sind mittlerweile seit zehn Jahren im Weltcup. Wo haben Sie die größten Fortschritte gemacht?

Der Punkt, an dem sich wirklich viel veränderte, war vor etwas mehr als drei Jahren.

Nach der Weltmeisterschaft 2017 in St. Moritz, bei der Sie ohne Einzelmedaille nach Hause fuhren.

Ich bekam ein eigenes Team und trainierte viel individueller. Das Team gehört zwar noch immer zum französischen Verband, wir sind aber unabhängig. Für mich ist das wahnsinnig wichtig, weil ich verschiedene Disziplinen trainiere und mir deshalb meinen ganz eigenen Renn- und darauf angepassten Trainingskalender zusammenstellen muss. Wären wir komplett angeschlossen an den Verband, wäre das viel schwieriger.

"Wer die große Kristallkugel gewinnen möchte, hat einen Berg von Problemen vor sich"

Für Sie stellte der Verband einen eigenen Trainer ab, Ihr Sponsor zahlt Ihnen einen Physiotherapeuten und jemanden, der sich nur um Ihre Materialabstimmung kümmert. Denken Sie, dass jemand noch eine Chance hat, den Gesamtweltcup zu gewinnen, ohne so ein eigenes Team?

Meiner Meinung nach: Nein (lacht)! Wer die große Kristallkugel gewinnen möchte, hat einen Berg von Problemen vor sich. Sie müssen in verschiedenen Disziplinen vorne mitfahren. Es gibt vielleicht fünf, maximal zehn Fahrer, die das noch tun. Das heißt, dass weniger als zehn Prozent aller Fahrer des alpinen Weltcups in drei Disziplinen gleichzeitig an den Start gehen. Das sind alles Fahrer, die in sehr professionelle Teams in unterschiedlichen Ländern eingebettet sind: Aleksander Aamodt Kilde, Marco Schwarz, Marco Odermatt, ich, vielleicht noch ein paar Abfahrer. Und das führt zu Problemen.

Warum?

Weil wir uns mit anderen Fahrern in unseren Nationalteams aufhalten, die oft in nur einer Disziplin an den Start gehen. Die Trainer müssen aber jedem Fahrer Aufmerksamkeit schenken. Dazu kommen Medien- und Sponsorentermine, die Logistik ist kompliziert. Während ein reiner Riesenslalomfahrer sich nach einem Rennen zwei Wochen lang zuhause ausruhen kann, fahre ich am nächsten Tag Slalom, zwei Tage später steht der nächste Wettkampf an. Es ist ein völlig anderes System und dafür braucht es ein völlig anderes Team. Wenn Sie die Siegerlisten der vergangenen 15 Jahre anschauen, egal ob bei Frauen oder Männern, werden Sie feststellen, dass eigentlich niemand rein in seinem nationalen Verband trainierte.

Heißt das, dass nur noch Privilegierte in Ihrem Sport eine Chance auf die große Kristallkugel haben?

Nicht allein Privilegierte. Über 50 Prozent der Kosten für mein Team trage ich selbst. Es war mein Ziel, mich auf den Gewinn des Gesamtweltcups zu konzentrieren. Der französische Verband begleitete mich zwar so wie er konnte, aber vieles geht auf meine Initiative zurück. Was jedoch klar ist: Ski alpin, nein, der gesamte Sport entwickelt sich, das Niveau wird höher, das Training wird immer professioneller.

Detailansicht öffnen Perfekte Neigetechnik: Der 30-Jährige fährt selten am spektakulärsten, dafür technisch sauber - und schnell. (Foto: Joe Klamar/AFP)

Die Spezialisierung wird größer.

Das kommt auch vom Rennkalender der Fis. Der Weltverband hilft nicht unbedingt Athleten wie mir, die in mehreren Disziplinen an den Start gehen. Wir sollten zu einem einfacheren Kalender zurückkehren, der auch mal Atempausen zulässt. Das ist ein echt großes Thema, wie ich finde, denn die bekanntesten Athleten, die dieser Sport hervorgebracht hat, waren immer diejenigen, die in mehr als einer Disziplin an den Start gingen und um den Gesamtweltcup mitfuhren.

Die Fis versucht seit Jahren den Sport attraktiver zu machen, beispielsweise mit den Parallelslaloms. Sie waren nie ein großer Fan.

Nicht nur ich, sondern wir Athleten ganz allgemein mögen die Parallelslaloms nicht. Sie hängen einfach zu sehr vom Zufall ab. Das Format ist sehr kurz, auch wenn es in diesem Winter durch einen zweiten Durchgang verlängert wurde. Aber schauen Sie auf die Einschaltquoten: Die sind nicht gerade gut.

Sogar die Kombination aus Super-G und Slalom schneidet besser ab.

Und das, obwohl die Fis sie abschaffen wollte.

Sie sind einer der besten Fahrer in dieser Disziplin. 2019 wurden Sie Weltmeister.

Die Kombination liegt mir am Herzen. Nicht nur wegen meiner Erfolge. Wissen Sie, wenn die Fis heute entscheiden würde, die Kombination endgültig abzuschaffen und auf den Parallelslalom umzusteigen, dann würde mich das sportlich wohl kaum jucken. Dieses Jahr gab es zwei Parallel-Events. Eines habe ich ausgelassen, das andere gewonnen. Die Disziplin kommt Riesentorläufern wie mir entgegen. Die Idee des Gesamtweltcups ist jedoch, dass es ein Gleichgewicht zwischen Technik- und Speed-Disziplinen gibt. Deswegen gibt es die Liaison zwischen den beiden in einem Format.

"Wir, die Athleten, sind da um zu gewinnen. Aber die, die uns zusehen, wollen unterhalten werden"

Was ist Ihre Schlussfolgerung?

Entweder schaffen wir die Kombination und gleichzeitig die Parallelrennen ab, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Oder wir schaffen die Kombination ab und behalten den Parallelslalom. Das wäre dann aber ein klarer Vorteil für Athleten wie mich. Oder wir behalten eben doch die Kombination und küren damit vielseitige Fahrer. Wenn Sie die letzten Jahrzehnte Revue passieren lassen, war die Kombination immer wieder der Schiedsrichter für die große Kristallkugel. Marc Girardelli, Kjetil André Aamodt, Ivica Kostelic, Bode Miller... Die Liste der Athleten, die sowohl die Kombinations- als auch die Gesamtwertung gewonnen haben, ist lang.

Bei den Frauen ist das ähnlich: Tina Maze, Lindsey Vonn, Janica Kostelic... Aber was ist dann Ihre Lösung, um den Sport wieder attraktiver zu machen?

Die Beliebtheit eines Sports hängt nicht nur von den Disziplinen ab. Kitzbühel funktioniert sehr, sehr gut, Schladming funktioniert sehr, sehr gut. Die Hahnenkammrennen strahlen über unseren Sport hinaus, sie überstrahlen ihn sogar. Reden Sie mit irgendjemanden auf der Straße, der nichts von Ski alpin versteht. Die Person wird trotzdem mit Kitzbühel etwas anzufangen wissen. Warum versuchen wir also, etwas vollkommen anderes zu erfinden, wenn das, was wir bereits haben, eigentlich gut funktioniert - und wir es nur auffrischen müssen?

Was kann der Alpinzirkus von Kitzbühel lernen?

Das Storytelling: Kitzbühel ist nicht einfach nur mehr ein Skirennen, sondern eine Show. Das ist etwas, das wir uns auch aus anderen Sportarten abschauen können, aus der Formel 1, dem MotoGP, der NBA. Wir, die Athleten, sind da um zu gewinnen. Aber die, die uns zusehen, wollen unterhalten werden. Unser Sport muss in die Fußstapfen von Kitzbühel treten.

Was schlagen Sie vor?

Wenn Sie sich ein Rennen von vor zehn oder 15 Jahren mit einem von heute vergleichen, hat sich bis auf die veränderten Pistenbedingungen nahezu nichts verändert. Klar, die Kameras sind besser geworden, aber sonst? Die Zwischenzeiten bleiben fast die einzige Information, wenn ein Fahrer unterwegs ist. Gut, wenn wir im Starthaus sind, wird ein Foto von uns eingeblendet. Aber das ist fast die einzige Neuheit in 15 Jahren.

Detailansicht öffnen Seit 2009 im alpinen Weltcup unterwegs: Alexis Pinturault. (Foto: Joel Saget/AFP)

Sie klingen enttäuscht.

In der Formel 1 und in der MotoGP sind überall Kameras. Sie können über das gesamte Rennen den Kopf des Piloten und seine Konkurrenten sehen. Sie können sogar seinen Blick aus dem Chassis wahrnehmen. Dazu die Funkansagen, die verstrichene Zeit in der Box, eingeblendete Stopp-Strategien. Es wird alles dafür getan, um den Zuschauern Informationen an die Hand zu geben.

Die Zuschauer, sagen Sie also, verstehen eigentlich Ihren Sport nicht so richtig.

Häufig begegnen mir Menschen, die mir sagen: "Monsieur Pinturault, wenn ich Sie im Fernsehen sehe, ganz ehrlich - so steil sieht das doch gar nicht aus." Dann stellen sie sich auf die Piste und realisieren erst, wie steil und eisig unsere Pisten wirklich sind. Ideal wäre es, ein Kamerasystem zu entwickeln, das wirklich die Steigung ins Wohnzimmer überträgt.

Solch verschiedene Kameraeinstellungen wie in der Formel 1 kriegt man aber in Ihrem Sport nicht so leicht umgesetzt.

Eine Kamera ohne Chassis mitzuführen ist schwer, genauso verhält es sich mit GPS-Sensoren. Aber es wäre doch die Aufgabe des Weltverbands, in die Entwicklung für neue Möglichkeiten zu investieren. Als Bode Miller seine Karriere beendete, fuhr er die Abfahrt von Beaver Creek mit einer Kamera auf seinem Skistock hinunter. Vielleicht könnte man das System von damals kompakter machen.

"Es ist sehr schwer im Hochleistungssport frei von jederlei Vorwürfen zu sein"

Gleichzeitig bemerken Sie, als jemand, der in den Alpen aufwuchs, bestimmt die Auswirkungen der Klimakrise. Skitourismus ist ein Treiber der Umweltzerstörung. Werden Sie in ein paar Jahren überhaupt noch Ihren Sport ausüben können?

Ich denke nicht, dass mein Sport in naher Zukunft gefährdet ist. Damit meine ich: in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Aber danach: selbstverständlich. Ich will es mal so ausdrücken: Es ist sehr schwer im Hochleistungssport frei von jederlei Vorwürfen zu sein. Wir versuchen häufig, Transportzeiten zu verkürzen, um uns länger ausruhen zu können. Wir nehmen also das Flugzeug statt des Zuges, obwohl wir alle wissen, dass das ökologisch gesehen wesentlich schlimmer ist. Ich glaube, wir haben in puncto Klimaschutz vieles nachzuholen, worin uns auch der Weltverband unterstützen könnte.

Etwa?

Ein angepasster Rennkalender. An einem Wochenende sind wir derzeit in Bansko, danach geht es nach Norwegen, im Anschluss nach Frankreich. Da könnte darauf geachtet werden, dass wir Etappen des Weltcups räumlich enger zusammenfassen. Dass wir nach einem Weltcup in Norwegen nicht direkt Tausende Kilometer mit dem Flugzeug zurücklegen, sondern die nächste Station auch in Skandinavien stattfindet. Man könnte auch mehrere Rennen an einem Ort stattfinden lassen, wie im Biathlon. Dort finden von Mittwoch bis Sonntag bei Frauen und Männern jeweils drei Wettbewerbe am selben Wettkampfort statt. So könnten wir auch viel Geld sparen.

Herr Pinturault, zum Abschluss noch mal etwas Persönliches: Es heißt, Sie seien eigentlich ein bescheidener und ruhiger Typ, würden selten nach 22 Uhr ins Bett gehen. Nun wurden Sie zuletzt in Frankreich als "König des Skisports" hochgejubelt. Wie haben Sie das aufgenommen?

Ich habe diese Phase als sehr ermüdend empfunden und ich war vom gesamten Winter schon ziemlich platt. Letztendlich habe ich zuletzt aber herausfinden können, wie sehr mein Erfolg die Menschen - zumindest in Frankreich - berührt hat.

Sie sind nach Jean-Claude Killy und Luc Alphand erst der dritte Franzose, dem dieser Erfolg geglückt ist.

Und wenn Sie monatelang in so einer Blase stecken, keine Fans treffen und dann fahren Sie nach Paris für Sponsoren- und Medientermine und werden von einige Menschen sogar auf der Straße angesprochen - da fiel mir zum ersten Mal auf, was für einen Stellenwert dieser Erfolg hatte. Ski alpin genießt in Frankreich normalerweise keine so hohe Bedeutung, dieses Mal strahlte der Erfolg weit über den Sport hinaus.

Hat Ihnen Präsident Emmanuel Macron geschrieben?

Geschrieben hat er mir nicht, aber ich war zu Gast in einer Nachrichtensendung und die Redaktion hat ein Video von ihm eingespielt, in dem er mir gratulierte. Unser Präsident digitalisiert sich.

Da hat er der Fis etwas voraus.

So ist es (lacht).