Die zweimalige Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin legt nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters Jeff eine Pause ein und wird aller Voraussicht nach auf den Weltcup am Wochenende in Garmisch-Partenkirchen verzichten. Jeff Shiffrin war am Sonntag im Alter von 65 Jahren überraschend gestorben, eine Todesursache war zunächst nicht bekannt. Seine 24 Jahre alte Tochter werde zunächst in ihrem Heimatort Vail im US-Bundesstaat Colorado bleiben, teilte der amerikanische Skiverband mit. "Der Zeitpunkt ihrer Rückkehr in den Weltcup ist offen", hieß es weiter. In Garmisch-Partenkirchen ist am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G geplant. Um in der Abfahrt antreten zu dürfen, müsste die in der Weltcup-Gesamtwertung führende Shiffrin zuvor eines der Trainings am Donnerstag oder Freitag bestreiten. Eine Woche später bestreiten die Skirennfahrerinnen in Maribor einen Riesenslalom und einen Slalom. Shiffrin gehört in allen Disziplinen zu den Sieganwärterinnen, vor allem in den technischen Events. Zuletzt gewann sie in Bansko eine Abfahrt und einen Super-G.