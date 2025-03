Straßer, der im dramatischen WM-Slalom von Saalbach-Hinterglemm vor zwei Wochen Dritter geworden war und so noch für die einzige deutsche Medaille bei den Titelkämpfen in Österreich gesorgt hatte, startete entschlossen. Am Übergang zum Zielhang unterlief ihm dann aber ein Fehler, der zum Aus führte.Zwei weitere Slaloms stehen in dieser Saison noch an. Mit dem Kampf um den Gesamtsieg in seiner Paradedisziplin wird Straßer, dessen Formkurve vor der WM wieder nach oben gezeigt hatte, aber nichts mehr zu tun haben.