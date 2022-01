Christian Schwaiger, der Cheftrainer der deutschen Skirennfahrer, hatte bis zuletzt mit so einigen Problemen zu kämpfen: Manche Topfahrer waren angeschlagen oder hatten sich für die nahenden Winterspiele abgemeldet, auch die zweite Reihe kam nicht so recht in Schwung, zumindest im Slalom und Riesenslalom. Ein Protagonist, sagte Schwaiger, bereite ihm aber keine Sorgen: Linus Straßer, "der kommt schon wieder". Dabei hatte der 29-Jährige im ersten Slalom des Winters in Val d'Isère das Finale verpasst, in Madonna di Campiglio war er nach wenigen Toren ausgeschieden. Das war nur insofern wenig überraschend, als dass Straßer vor dem Saisonauftakt eine Angina ausgebrütet hatte, unter anderem. Zuletzt waren die Vitalwerte offenbar wieder besser, auch mental scheint sich Straßer wieder der Form zu nähern, die ihn im vergangenen Winter zu seinem ersten Weltcup-Sieg im Slalom getragen hatte: "Der Plan war, meinen Stiefel durchzuziehen", sagte er; ohne sich zu sehr an eigene oder fremde Erwartungen zu ketten. 14. war er nach dem ersten Lauf, der zweite gelang ihm furios - Platz drei und die Olympia-Qualifikation. Nur zwei Österreicher waren am Chuenisbärgli noch besser: Manuel Feller und Johannes Strolz, der mit 29 Jahren seinen ersten Weltcup gewann. Strolz war vor der Saison aus dem Kader geflogen und trainierte phasenweise auf eigene Faust - auch mit dem deutschen Team.