Skirennläufer Linus Straßer ist im Olympiawinter weiter auf der Suche nach seiner Bestform. Beim vierten Slalom der Saison in Alta Badia belegte der WM-Dritte Rang 17 und hatte 1,33Sekunden Rückstand auf Sieger Atle Lie McGrath aus Norwegen, zu einem Platz auf dem Podium, auf dem außerdem Clement Noel (Frankreich/+0,30 Sekunden) und Weltmeister Loic Meillard (Schweiz/+0,39) standen, fehlten ihm 0,94 Sekunden. In den ersten beiden Slalomrennen kam Straßer, der im Sommer einen Materialwechsel vollzogen hatte, auf die Plätze 13 und 8, danach verpasste er in Val d’Isère den Finallauf.