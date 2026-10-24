Angriff auf die große Kristallkugel: In Sölden beginnt am 24. und 25. Oktober der Ski-Alpin-Weltcup. Wer ist Favorit, wo ist das Rennen zu sehen? Eine Übersicht.

Am letzten Oktober-Wochenende werden jedes Jahr die Uhren auf Winterzeit umgestellt - und die Ski-Alpinisten starten in die neue Weltcup-Saison. Am 24. Oktober 2026 ging es für die Frauen los, einen Tag später, wenn dann auch die Uhren umgestellt sind, sind die Männer an der Reihe.

Ski-Alpin-Auftakt in Sölden heute live im TV und Stream

Wie gewohnt teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender an den Wochenenden auf. Zum Auftakt überträgt die ARD. Ab 9.55 Uhr für den ersten Durchgang ist Das Erste live vor Ort. Vor dem 2. Durchgang ist die ARD wieder um 12.45 Uhr zurück auf Sendung. Am Mikrofon kommentiert Bernd Schmelzer am Sonntag bei den Männern zusammen mit Felix Neureuther. Im Livestream sind die Rennen in der ARD-Mediathek zu sehen. Eurosport zeigt ebenfalls alle Ski-Alpin-Rennen in dieser Saison im Free-TV und kostenpflichtig im Livestream HBOMax. Wegen Wind oder Schnee können sich die Uhrzeiten jederzeit verschieben - oder Rennen unterbrochen und komplett abgesagt werden. Besonders beim Rennen der Männer könnte der Wind für schwierige Bedingungen sorgen.

24. Oktober 2026

Riesenslalom 1. Lauf (Frauen) - Führend: Mikaela Shiffrin (USA)

Riesenslalom 2. Lauf (Frauen) - Siegerin: Paula Moltzan (USA)

In einem spannenden Rennen fuhr Emma Aicher überraschend auf Platz 3. Nach dem ersten Durchgang war sie noch Neunte. Der Sieg ging an Paula Moltzan (USA), die mit 0,01 Sekunden vor Laura Colturi (Albanien) gewann.

25. Oktober 2026

10 Uhr: Riesenslalom 1. Lauf (Männer), ARD und Eurosport

13 Uhr: Riesenslalom 2. Lauf (Männer), ARD und Eurosport

Favoriten und Favoritinnen

Die amtierende Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Riesenslalom verpasst wie auch schon letztes Jahr den Auftakt: Federica Brignone (Italien) musste sich erneut am Knie operieren lassen. Auch 2025/26 konnte die 36-Jährige einen Großteil der Saison wegen einer schweren Verletzung nicht fahren. Stattdessen gewann Julia Scheib (Österreich) vor Sara Hector (Schweden) und Camille Rast (Schweiz) die kleine Kristallkugel. Scheib holte sich in Sölden 2025 den ersten von insgesamt fünf Saison-Siegen in dieser Disziplin.

Bei den Männern ist Marco Odermatt (Schweiz) Herr des Riesenslaloms. 29 seiner 54 Weltcupsiege holte er in dieser Disziplin - unter anderem in Sölden letztes Jahr. Allerdings verlor er in der vergangenen Saison seine Dominanz. Er gewann ‚nur‘ drei von neun Rennen - und musste sich bei Olympia mit Silber zufriedengeben. Die Disziplin-Wertung holte sich dann auch noch Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien). Kandidaten für den Sieg sind des weiteren Loic Meillard (Schweiz) und Stefan Brennsteiner (Österreich)

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Deutsche Fahrerinnen und Fahrer in Sölden

Aus deutscher Sicht sind vier Fahrerinnen und sechs Fahrer am Start. Der Riesenslalom gehört allerdings nicht zur Lieblings-Disziplin der Gesamtweltcup-Zweiten von 2025/26, Emma Aicher, und der Slalom-Spezialistin Lena Dürr. Am Start sind zudem Fabiana Dorigo und Jessica Hilzinger, für die ein Erreichen des zweiten Durchgangs ein Erfolg wäre.

Bei den Männern haben Anton Grammel und Fabian Gratz der in vergangenen Saison für Aufmerksamkeit gesorgt. Grammel landete bei den letzten drei Riesenslalom-Rennen in den Top Ten (7., 8., 10.) und Gratz schrammte in Alta Badia auf Platz 5 knapp am Podest vorbei. Hannes Amman und Jonas Stockinger freuen sich, wenn sie auch noch mal im zweiten Durchgang mitfahren dürfen. Slalom-Spezialist Linus Straßer und der von Verletzungen gebeutelte Alexander Schmid sind ebenfalls gemeldet.

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Sölden: Die Piste am Rettenbachgletscher

Die Athletinnen und Athleten starten am berüchtigten Rettenbachgletscher, der über 3000 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Kritik kommt jedes Jahr aufs Neue vor allem von Natur- und Umweltschützern, weil Ende Oktober oftmals zu wenig Schnee liegt. Auch in diesem Jahr gab es zu wenig Niederschlag. Rechtzeitig kurz vor dem Weltcup hat es dann doch ein wenig geschneit. Live-Bilder zeigen, dass nun auch neben der Skipiste eine weiße Puderschicht auf den Bergen liegt. Nicht umsonst pausiert der Weltcup bis Mitte November, ehe es zum nächsten Rennen ins finnische Levi geht.

Für die präparierte Weltcup-Piste wurden Schnee aus fünf Depots verteilt, der bereits im Frühjahr angelegt und über den Sommer geschützt wurde.

Für die Fahrerinnen und Fahrer ist die 1,1 Kilometer lange Piste unabhängig vom Wetter anspruchsvoll. Zum Einstieg geht es vom Rettenbachjoch zum Gletschertisch in Richtung Gletscherkante. Direkt an der Kante zum Steilhang, dem sogenannten Eisfall, erreicht die Piste ein Maximalgefälle von 68 Prozent, eine der steilsten Strecken im Weltcup-Kalender. Zum Abschluss erwartet die Läuferinnen und Läufer die Elefantentränke, bei der es flacher und welliger wird.

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Die Siegerinnen und Sieger der vergangenen zehn Jahre