Meldungen in der Übersicht

Ski alpin: Der Weltcup-Slalom in Zagreb ist wegen irregulärer Pistenverhältnisse im ersten Durchgang nach 19 Startern abgebrochen worden. Der Münchner Linus Straßer lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz neun (+2,16 Sekunden) und damit auf Olympiakurs. Dem 29-Jährigen fehlt noch die halbe Norm und damit eine Platzierung unter den Top15 zur Teilnahme an den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar).

In Zagreb ließen die schlechten Schneeverhältnisse kein faires Rennen zu. Der Slalom war wegen der jüngsten Wetterkapriolen in der kroatischen Hauptstadt bereits von Mittwoch auf Donnerstag verschoben worden. Am Dienstag hatten die Frauen am "Bärenberg" einen kompletten Slalom in zwei Läufen trotz widrigster Bedingungen absolviert.

Der für den 11. Januar geplante Nachtslalom der alpinen Skirennfahrerinnen in Flachau wird dagegen coronabedingt verlegt. Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen in Flachau habe sich das Land Salzburg gegen eine Durchführung des Rennens ausgesprochen, teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Donnerstag mit. Ein neuer Austragungsort werde in enger Abstimmung mit dem Internationalen Skiverband (Fis) derzeit noch gesucht.

Die weiteren Weltcup-Events im Salzburger Land in der kommenden Woche - die Skirennen der Damen in Zauchensee (15./16. Januar) und die Parallelrennen der Snowboarder in Bad Gastein (11./12. Januar) - sollen wie geplant stattfinden.

Internationaler Fußball, England I: Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat einen Nachfolger für Geschäftsführer Ed Woodward gefunden. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, übernimmt Richard Arnold den Posten ab dem 1. Februar. "Wir freuen uns jetzt darauf, dass Richard und sein Führungsteam eine neue Phase in der Entwicklung des Klubs einleiten, mit ehrgeizigen Plänen für Investitionen in Old Trafford, der Stärkung unseres Engagements mit den Fans und dem weiteren Streben nach unserem wichtigsten Ziel - auf dem Platz zu gewinnen", sagte der Co-Vorstandsvorsitzende Joel Glazer über den vorherigen Group Managing Director. United hatte im April kurz nach dem Rückzug aus der Super League bereits bekannt gegeben, dass Woodward Ende des Jahres von seinem Posten zurücktreten werde. Der 50-Jährige stand bei den Fans oft in der Kritik.

Glazer bedankte sich bei Woodward für dessen "unermüdliche Arbeit im Namen von Manchester United während seiner neun Jahre als stellvertretender Vorsitzender und 16 Jahre im Klub".

Internationaler Fußball, England II: Trainer Pep Guardiola vom englischen Fußballmeister Manchester City hat sich nach einem positiven Corona-Test in Isolation begeben. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Insgesamt befanden sich demnach 21 Personen in Quarantäne. Neben Guardiola seien auch Assistenzcoach Juanma Lillo und mehrere Mitglieder aus der "Blase der ersten Mannschaft" am Donnerstag positiv getestet worden, hieß es.

Unter den derzeit 21 Personen, die sich isolieren, sind sieben Spieler und 14 Mitglieder des Betreuerteams. Um wen es sich dabei genau handelt, teile Manchester City zunächst nicht mit. Während des FA-Cup-Spiels am Freitag beim englischen Viertligisten Swindon Town soll Citys Assistenzcoach Rodolfo Borrell das Team betreuen.