Kitzbühel (dpa) - Die deutschen Skirennfahrer haben zum Abschluss der 80. Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel die große Chance auf ein Spitzenergebnis vergeben.

Im Weltcup-Slalom rutschte Anton Tremmel als Siebter des ersten Durchgangs im Finale noch zurück auf Platz 18, in seinem 14. Weltcup-Rennen war es dennoch das beste Einzelergebnis seiner Karriere. Linus Straßer schied mit einer übermotivierten Fahrt im Finale an der ersten Zwischenzeit aus. Sebastian Holzmann war zwei Tage vor dem Flutlicht-Slalom in Schladming deswegen auf Rang 17 am Ende der beste im deutschen Team.

Den Sieg auf dem legendären Ganslernhang holte sich der Schweizer Daniel Yule vor Marco Schwarz aus Österreich. Clement Noel aus Frankreich wurde Dritter.