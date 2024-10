Die Saisoneröffnung des Deutschen Skiverbands offenbart die Misere: Das einst so starke Speedteam der Männer besteht derzeit aus zwei Rennfahrern, die Liste an chronisch Erkrankten und Verletzten ist lang. Mut machen zwei gesunde Slalom-Asse.

Von Korbinian Eisenberger, Nürnberg

Die gute Nachricht lautet, dass reichlich Schnee liegt in den Alpen, etwa in Sölden, wo am Samstag die Alpinen diese Wintersportsaison eröffnen. Weiße Pisten am Rettenbachferner sind ein Anlass zur Vorfreude auf die Wiederkehr des großen Spektakels zwischen den Stangen und in den berüchtigten Söldener Après-Ski-Hütten hinter der Ziellinie. Aus deutscher Sicht allerdings mag in den Tagen vor den beiden Riesenslaloms der Frauen (Samstag) und Männer (Sonntag) keine allzu große Feierlaune aufkommen.