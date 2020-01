Ski alpin, Rennen in China: Der Internationale Skiverband Fis hat aufgrund der Verbreitung des neuartigen Coronavirus' die für den 15. und 16. Februar geplanten alpinen Weltcup-Rennen der Männer in Yanqing abgesagt. "Es ist sehr bedauerlich, dass wir zu dieser schwierigen Entscheidung gezwungen wurden, da es sich um den ersten Fis-Ski-Weltcup in China überhaupt und den ersten offiziellen Test für Olympia 2022 in Peking handelt", sagte Fis-Präsident Gian Franco Kasper. Obwohl das Risiko in Yanqing "niedrig ist, haben die Gesundheit und das Wohlergehen der Athleten und aller Teilnehmer Vorrang", führte Kasper weiter aus: "Es ist auch unerlässlich, dass sich die Athleten auf ihre Leistung konzentrieren können, insbesondere auf den völlig neuen und sehr herausfordernden Kurs."

Die Entscheidung traf die Fis zusammen mit dem chinesischen Skiverband und dem lokalen Organisationskomitee. In Yanqing sollten auf den Olympiastrecken von 2022 eine Abfahrt und ein Super-G stattfinden. Über einen neuen Austragungsort will der Verband noch beraten. Spekuliert wird bereits darüber, dass die Rennen am 13. und 14. Februar nach Saalbach-Hinterglemm verlegt werden. Für die Frauen sind im März 2021 in Yanqing eine Abfahrt und ein Super-G als Generalprobe für Olympia geplant. Die Fis will aber auch den Männern noch die Gelegenheit geben, die Olympiastrecken zu testen. Dafür werde man "alles unternehmen", teilte der Verband mit.

Football, Superbowl: San Francisco 49ers oder Kansas City Chiefs? Via Empire State Building können Fans über ihre Vorhersagen für den diesjährigen Super Bowl-Gewinner abstimmen. Die Mannschaft, die bis Freitag die meisten Stimmen bekommt, kann in der Nacht zum Sonntag das berühmte Hochhaus mitten in New York in ihren Teamfarben erstrahlen sehen. Per Facebook, Twitter oder Instagram können Fans abstimmen. Auch während des Spiels an diesem Sonntag zeigt sich das Empire State Building im Football-Fieber und verwandelt seine Antenne in eine Anzeigetafel für den jeweils aktuellen Spielstand. Der Super Bowl ist das jährliche Finale der NFL-Liga und erreicht in den USA im Fernsehen regelmäßig Rekord-Zuschauerzahlen.

2. Bundesliga, Dennis Aogo: Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sich nach nur wenigen Monaten von Ex-Nationalspieler Dennis Aogo getrennt. Nach Club-Angaben vom Mittwoch wurde der Vertrag des 33 Jahre alten Defensivspielers "in beidseitigem Einvernehmen" aufgelöst. Aogo war erst im September ablösefrei zum Bundesliga-Absteiger gekommen, hat aber auch aufgrund von Verletzungen lediglich vier Zweitliga-Partien für den Verein absolviert.

"Wir haben ein langes, sehr gutes Gespräch miteinander geführt und sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Vertragsauflösung sehr wahrscheinlich der beste Weg für alle Seiten ist", erklärte 96-Sportdirektor Gerhard Zuber. "Nun kann er einen Neustart machen." Wohin es Aogo ziehen wird, ist offen. "Nun habe ich mehrere ganz verschiedene spannende Möglichkeiten, wie es für mich weitergehen kann", sagte der 12-malige Nationalspieler.

2. Bundesliga, Rückrundenstart: Der Traum von der Rückkehr in die Bundesliga nach elf Jahren Abstinenz für Arminia Bielefeld lebt weiter. Zum Auftakt des 19. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga besiegten der Spitzenreiter den schwachen VfL Bochum mit 2:0 (1:0) und baute seinen Vorsprung auf die Verfolger vorübergehend auf sechs Punkte aus. "Das war ein gelungener Auftakt, wir sind sehr froh über den Heimsieg", sagte Arminia-Trainer Uwe Neuhaus. Die Konkurrenten Hamburger SV und VfB Stuttgart können aber noch in ihren Heimspielen nachlegen. Im Abstiegskampf gelang dem SV Wehen Wiesbaden ein wichtiger 1:0-Erfolg.

Wieder einmal waren die Stürmer Andreas Voglsammer (27. Minute) mit seinem zehnten und Fabian Klos (90.+4.) mit seinem 14. Saisontreffer die Bielefelder Torschützen. Die Bochumer stellten in der Schlussphase, nach der Gelb-Roten Karten (83.) für Manuel Riemann wegen Reklamierens, übrigens Feldspieler Vitaly Janelt ins Tor. Erfolglos anders verlief der Auftakt ins Jahr 2020 für Erzgebirge Aue. Das 0:1 (0:1) gegen Aufsteiger Wiesbaden war ein Dämpfer im möglichen Aufstiegskampf. Paterson Chato erzielte schon in der 14. Minute den einzigen Treffer der Partie. Den Vorsprung retteten die Wiesbadener trotz der gelb-oten Karte für Sebastian Mrowca (68.) in Unterzahl über die Zeit.

Auch dem FC St. Pauli gelang kein Auswärtssieg - schon wieder nicht. Die SpVgg Greuther Fürth hat mit 3:0 (1:0) den Hanseaten einen Tiefschlag versetzt. Die Fürther kletterten vorübergehend auf den siebten Tabellenplatz. Und Hannover 96 ging bei dem heimstarken SSV Jahn Regensburg leer aus. Die vor der Saison als Aufstiegskandidaten gehandelten Niedersachsen verloren bei phasenweise heftigem Schneefall mit 0:1 (0:1) und stecken weiter im unteren Tabellendrittel auf Rang 13. Regensburg kletterte auf Tabellenplatz fünf.