Die zweimalige Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin und Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlhova verzichten auf ihren Start beim Parallel-Skirennen im österreichischen Lech an diesem Samstag. "Sie macht Fortschritte, aber bis heute haben wir nicht viel trainieren können", zitierten die Nachrichtenagenturen Keystone-SDA und AFP Shiffrins Trainer am Dienstag. Die 26 Jahre alte US-Amerikanerin kämpft bereits seit ihrem Auftaktsieg beim Weltcup in Sölden mit Rückenproblemen, gilt aber weiterhin als Goldkandidatin für Olympia in Peking im Februar. Ihre slowakische Konkurrentin und Gesamtweltcupsiegerin Vlhova möchte sich dagegen voll und ganz auf die darauffolgenden Slalom-Rennen in Levi/Finnland am 20. und 21. November konzentrieren, wie das Nachrichtenportal Aktuality.sk berichtete. Vlhova hatte im vergangenen Jahr beim Weltcup in Lech triumphiert.