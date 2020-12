Die US-amerikanische Skifahrerin Mikaela Shiffrin hat zum Abschluss ihres bewegten Jahres einen Rekord-Sieg verpasst. Beim Slalom im niederösterreichischen Semmering musste sich die 25-Jährige nach Patzern im zweiten Durchgang mit Rang drei zufrieden geben. Unter Flutlicht gewann Michelle Gisin aus der Schweiz ihr erstes Weltcuprennen vor Katharina Liensberger aus Österreich (+0,11 Sekunden). Beste Deutsche im letzten Frauen-Rennen des Jahres 2020 war Lena Dürr (Germering/+3,30), die allerdings im zweiten Lauf von Rang acht auf Rang 13 zurückfiel. Andrea Filser (Wildsteig), nach dem ersten Durchgang auf einem beachtlichen 15. Rang platziert, schied im Finale aus. Shiffrin (+0,57) muss nun also weiter auf ihren 44. Sieg in einem Slalom warten - so viele erste Plätze in einer Disziplin hat noch keine Ski-Rennläuferin aufzuweisen. Zugleich bleibt sie in der ewigen Bestenliste vorerst gemeinsam mit Marcel Hirscher (Österreich/68 Siege) auf Rang drei hinter Ingemar Stenmark (Schweden/86) und Lindsey Vonn (USA/82).