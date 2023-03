Mikaela Shiffrin hat zum fünften Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewonnen. Der Amerikanerin reichte in der Abfahrt von Kvitfjell am Samstag Platz fünf, um sich zwei Wochen vor Saisonende die große Kristallkugel zu sichern. Bei sieben ausbleibenden Weltcups ist die 27-Jährige nicht mehr einzuholen. Die zweimalige Olympiasiegerin gewann in dieser Saison bislang elf Weltcups: je fünf im Slalom und Riesenslalom sowie einen im Super-G. "Der Gesamtweltcup war mein Saisonziel. Ich war so darauf fokussiert, dass ich es Interviews nie ansprechen wollte. Ich bin einfach nur glücklich", sagte die Ausnahmeathletin. Die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie holte sich in der vorletzten Abfahrt des Winters den Sieg und schaffte so ihren ersten Erfolg im Weltcup überhaupt - der zugleich der erste einer Norwegerin auf einer Weltcup-Abfahrt war.

Zweite wurde Sofia Goggia aus Italien, die sich so zum vierten Mal in ihrer Karriere den Sieg in der Abfahrtsgesamtwertung sicherte. Deutschlands beste Speed-Fahrerin Kira Weidle knallte mit der Hand gegen ein Tor und gab wenige Sekunden später auf. Die 27-Jährige revanchierte sich am Sonntag mit einem starken Super-G, der auch deshalb nur zu Platz neun reichte, weil der Schneefall nach den besten Läuferinnen nachließ: Die Österreicherin Nina Ortlieb gewann so überraschend vor ihren Teamkolleginnen Stephanie Vernier und Franziska Gritsch sowie vor Goggia, die später von "kriminellen Bedingungen" sprach. Auch eine Deutsche nutzte die besseren Bedingungen hervorragend aus: Emma Aicher, 19, verbuchte als Fünfte ihr bislang bestes Ergebnis im Weltcup.

Shiffrin verpasste am Sonntag als Siebte, mit den 86 Weltcup-Siegen des Schweden Ingemar Stenmark gleichzuziehen. Die Amerikanerin dürfte sich nicht allzu seher gegrämt haben: Ihr Freund, der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, hatte sich am Samstagabend in Aspen vorzeitig die kleine Kristallkugel im Abfahrtsweltcup gesichert: Kilde fuhr in den Rocky Mountains zu seinem sechsten Saisonsieg und ist mit 720 Punkten auch von seinem ersten Verfolger Vincent Kriechmayr nicht mehr einzuholen. Als bester Deutscher landete Andreas Sander am Samstag auf Rang neun - sein bestes Saisonergebnis in der Abfahrt. Thomas Dreßen stürzte nach einer couragierten Fahrt kurz vor dem Ziel. Auch Simon Jocher verlor die Kontrolle, der Schongauer rutschte sogar durch das Fangnetz, stand kurz darauf aber aus eiger Kraft auf. Am Sonntag stand in Aspen noch ein Super-G an.