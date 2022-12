Shiffrin gewinnt erneut in Semmering

Skirennläuferin Mikaela Shiffrin ist wieder einen Schritt näher an zwei historische Bestmarken herangekommen. Die 27 Jahre alte US-Amerikanerin gewann 24 Stunden nach dem ersten Riesenslalom im österreichischen Semmering auch den zweiten und feierte damit auf dem Zauberberg ihren 79. Sieg im Weltcup. Die Bestmarke von 82 Siegen bei den Frauen hält ihre ehemalige Teamkollegin Lindsey Vonn; auch der Rekord des Schweden Ingemar Stenmark, der auf 86 Siege kam, rückt näher.

Shiffrin hatte nach dem ersten Lauf 0,13 Sekunden Rückstand auf Weltmeisterin Lara Gut-Behrami, profitierte aber im Finale auch von den Patzern der Schweizerin. Am Ende lag die Gesamtweltcupsiegerin, die ihren aktuellen Vorsprung ausbaute, 0,10 Sekunden vor ihrer Konkurrentin. Dritte wurde wie am Vortag die Italienerin Marta Bassino. Für Shiffrin war es der fünfte Sieg in dieser Saison und der sechste auf dem Zauberberg südlich von Wien. Die deutschen Rennfahrerinnen hingegen enttäuschten. Jessica Hilzinger und Andrea Filser konnten sich mit großen Rückständen auf den Rängen 33 und 52 nicht für das Finale qualifizieren.