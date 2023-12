Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin hat die erste Alpin-Abfahrt der Saison gewonnen, die junge Emma Aicher wie Kira Weidle überraschend einen Platz unter den besten Zehn eingefahren. Shiffrin siegte in St. Moritz am Samstag mit 0,15 Sekunden Vorsprung vor der Italienerin Sofia Goggia, die in den vergangenen drei Jahren jeweils die Abfahrtswertung im Weltcup gewonnen hatte. Für Shiffrin, deren größte Stärken in den technischen Disziplinen liegen, war es der 91. Weltcup-Sieg ihrer Karriere und der vierte in der Abfahrt.