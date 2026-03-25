Die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher hat ihre Mini-Chance auf den Gewinn der Weltcup-Gesamtwertung gewahrt. Nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms von Hafjell liegt die 22-Jährige auf dem dritten Platz. Ihre Rivalin im Kampf um die große Kristallkugel, Mikaela Shiffrin, geht nur als 17. in den entscheidenden Durchgang ab 12.30 Uhr (ZDF und Eurosport). Hier geht es zum Zwischenstand und zum Liveticker.