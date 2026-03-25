Die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher hat den Triumph im Gesamtweltcup verpasst. Die 22-Jährige fiel nach einem Patzer im zweiten Lauf des abschließenden Riesenslaloms noch von Rang drei auf Platz zwölf zurück. Zum Zeitpunkt von Aichers zweitem Lauf konnte sie die im Gesamtklassement führende Mikaela Shiffrin schon nicht mehr einholen. Es ging für die Deutsche nur noch um die Tagesplatzierung.

Die US-Amerikanerin fuhr beim Sieg der Kanadierin Valerie Grenier im norwegischen Hafjell nach einem schwachen ersten Lauf noch auf Platz elf und sicherte sich damit zum sechsten Mal die große Kristallkugel der besten Athletin einer Saison.

Mikaela Shiffrin nach ihrer Ankunft im Ziel. Jean-Christophe Bott/KEYSTONE via dpa

Aicher war mit 85 Zählern Rückstand auf Shiffrin ins letzte Rennen des Winters gegangen. Um im Gesamtklassement noch vorbeizuziehen, hätte sie gewinnen müssen und Shiffrin nicht punkten dürfen. Die Chancen der jungen Deutschen waren also minimal – doch sie wirkte fest entschlossen, sie zu nutzen.

Mit einer famosen Fahrt schob sich Aicher, die es zuvor noch nie in einem Riesenslalom auf das Podest geschafft hatte, im ersten Durchgang auf Rang drei vor. Shiffrin lag vor dem Finale gerade mal auf Platz 17 - und damit außerhalb der Punkteränge.

Shiffrin zog durch ihren sechsten Gesamtweltcupsieg mit Rekordhalterin Annemarie Moser-Pröll, der österreichischen Dominatorin der 1970er-Jahre, gleich. Für Aicher, die große deutsche Zukunftshoffnung, war es auch so die erfolgreichste Saison ihrer Laufbahn. Unter anderem gewann sie diesen Winter zwei Olympia-Silbermedaillen und drei Weltcup-Rennen.