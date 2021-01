Von Barbara Klimke, Adelboden/München

Wieder geschah es am Zielhang der Piste, in dem extremen Teilstück eines ohnehin respekteinflößenden Geländeabschnitts, das hier, kurz vor der letzten Lichtschranke, mit 60 Prozent Neigung abfällt. "Die extreme Steilheit fordert die Fahrer", heißt es dazu in der Streckenbeschreibung der Veranstalter, des Ski-Weltcups Adelboden Chuenis, lapidar. Gut 1100 Meter haben die Rennläufer beim Riesenslalom schon in den Knochen, die Muskeln brennen, die Ziellinie naht. Und eben dort, auf diesem Strich, hatte sich am Freitag bereits das Unglück des jungen Norwegers Lucas Braathen zugetragen. Er stürzte ins Ziel, mit maximaler Geschwindigkeit, schlug hin, verdrehte sich die Knie. Die Seitenbandverletzung, die er sich zuzog, bedeutet, dass die Saison für ihn beendet ist.

Tags drauf, am Samstag, stand erneut ein Riesentorlauf an, der nächste Klassiker am Chuenisbärgli, dem nicht nur nach Meinung der Schweizer Ausrichter "schwierigsten Riesenslalom der Welt". Diesmal war es der Amerikaner Tommy Ford, 31, der im ersten Durchgang im Steilhang, ein Stück weiter oben, die Kontrolle verlor. Er flog ab, überschlug sich, prallte mit dem Kopf auf die eisharte Piste und wurde erst wenige Meter vor der Ziellinie von den Fangnetzen gebremst. Im Fallen, so wirkte es in den Fernsehbildern, kollidierte er zusätzlich mit zwei Personen, die nahe am Unglücksort standen. Der Gestürzte blieb regungslos liegen und wurde lange am Unfallort behandelt, ehe er mit dem Rettungshelikopter in eine Klinik transportiert wurde.

"Es ist ein riesiger Schock", sagt Fords Kollege Ryan Cochran-Siegle

Das Rennen wurde eine halbe Stunde unterbrochen. "Er ist bei Bewusstsein und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht", teilte der US-Skiverband zunächst per Twitter mit. Ford sei in der Lage gewesen, mit den Notfallmedizinern zu sprechen. Erst am Abend ließ der Verband eine erste Diagnose folgen: Der Verunglückte habe minderschwere Verletzungen an Kopf und Nacken erlitten, eine Knieverletzung bedürfe weiterer Untersuchungen, hieß es.

"Es ist ein riesiger Schock für unser Team", sagte Fords US-Kollege Ryan Cochran-Siegle nach dem schockierenden Sturz betroffen. Cochran-Siegle hatte kurz vor Silvester den Super-G in Bormio gewonnen. Aber auch Tommy Ford, ein Riesenslalom-Spezialist, zweimal Mitglied des US-Olympiateams, verfügte über ausreichend Routine, als er sich auf dem Chuenisbärgli aus dem Starthaus katapultierte. Vor zwei Jahren hatte er in Beaver Creek seinen ersten und bislang einzigen Weltcup-Sieg verbuchen können.

Doch nicht einmal Routine kann vor Stürzen schützen bei den Husarenritten durch die weit gesteckten Stangen. Alpiner Rennsport wird auf der scharfen Kante entschieden, zwischen beherrschbarer Geschwindigkeit und Bestzeit, immer nahe an der Falllinie auf eisigem Gefälle. Das Risiko, das weiß jeder Athlet, schwingt da stets mit. Zumal so manche Weltcup-Station ihre Attraktivität gerade aus der Zähmung einer wilden Piste bezieht. In Adelboden, beim Klassiker im Berner Oberland, werden beispielsweise schon seit den 1960er-Jahren Rennen der Ski-Elite ausgefahren.

Und so wurde der Wettbewerb auch am Samstag nach dem Horrorsturz fortgesetzt. Der Sieg ging an den Franzosen Alexis Pinturault, den Führenden im Gesamtweltcup. Binnen 24 Stunden gelang es ihm zum zweiten Mal, die Konkurrenz auf der Extrempiste zu distanzieren, diesmal brachte Pinturault einen Vorsprung von 1,2 Sekunden vor dem Kroaten Filip Zubcic ins Ziel, der nach dem ersten Lauf noch führende Loic Meillard aus der Schweiz wurde Dritter. Der beste deutsche Riesenslalom-Spezialist Alexander Schmid schwang auf Platz 22 ab, mit gesunden Knochen. Nach den Bildern vom Samstag ist auch das einiges wert. Am Sonntag steht noch der Slalom von Adelboden auf dem Programm.