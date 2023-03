Und sie siegt munter weiter: Am Freitag hat Mikaela Shiffrin, 28, aus den USA den Ski-Rekord des großen Ingmar Stenmark egalisiert, am Tag nach dem Riesenslalom von Are tanzte sie im Slalom erneut als Schnellste durch die Stangen - und thront nun als Schneekönigin allein auf dem Gipfel ihres Erfolgs. Zwölf Jahre im Weltcup, 87 Siege in 246 Rennen: Im Ziel warteten neben der Mutter auch Bruder und Schwägerin (von links). Sie ahnten wohl, was bevorstand - die "87" war jedenfalls rechtzeitig auf die Mützen appliziert worden.