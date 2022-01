Die schwedische Skirennfahrerin Sara Hector hat den letzten Riesenslalom vor den Olympischen Winterspielen in Peking gewonnen. Die 29-Jährige siegte am Kronplatz in Italien vor der slowakischen Gesamtweltcupgewinnerin Petra Vlhova und der Französin Tessa Worley und setzte sich bei der Siegerehrung ihre glänzende Trophäe kurz selber auf den Kopf. Für Hector war es bereits der dritte Sieg im sechsten Riesenslalom in dieser Saison; eine deutsche Athletin war auf der anspruchsvollen Piste in Südtirol diesmal nicht am Start. Die Schwedin führt ebenfalls die Weltcup-Wertung in dieser Disziplin an. Sie sei selbst "überrascht", sagte Hector. Vor der Saison hatte sie kaum jemand auf der Rechnung. Bereits im Dezember 2009 hatte die Schwedin im Weltcup debütiert, seitdem war sie aber nur einmal - vor gut sieben Jahren im Kühtai/Österreich - ganz nach oben auf das Podest gefahren. Nun reist sie als Gesamtführende der alpinen Kerndisziplin und als Medaillen-Mitfavoritin nach Peking.