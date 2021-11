Für den französischen Skirennläufer Adrien Theaux ist die Saison beendet, bevor sie richtig begonnen hat: Der 37 Jahre alte Abfahrer hat sich bei einem Trainingssturz in Copper Mountain in den USA am Montag mehrere Brüche zugezogen und muss den kommenden Winter sowie die Olympischen Winterspiele im Februar abschreiben. Das gab der französische Verband bekannt. Demnach hat sich der WM-Dritte im Super-G von 2015 den linken Ellbogen, das rechte Schienbein sowie den rechten Knöchel gebrochen. Theaux sei bereits im benachbarten Vail operiert worden und werde so schnell wie möglich nach Frankreich zurückgebracht, hieß es. Für den dreimaligen Weltcup-Sieger, der in seiner Karriere insgesamt 13 Podestplätze einfuhr, ist es ein weiterer schwerer Rückschlag. Im Januar 2020 hatte Theaux bereits einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. In der vergangenen Saison hatte er sein Comeback geschafft, erreichte jedoch im Weltcup nur zweimal einen Platz unter den besten 20.