Von Michael Schnippert

Ob Slalom oder Abfahrt: Die Ski-Alpin-Spezialisten fahren wieder. Seit Ende Oktober läuft die Saison 2022/23 - und bei den Männern will Marco Odermatt wieder die große Kristallkugel holen. Mikaela Shiffrin geht bei den Frauen als Beste aus der Vorsaison ins Rennen. Die Slalom-Spezialistin holte überraschenderweise bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking keine einzige Medaille. Odermatt gewann immerhin in einer seinen beiden Lieblingsdisziplinen (Riesenslalom) Gold.

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen für Podestplätze auf Lena Dürr (Slalom) und Linus Strasser (Slalom) sowie Kira Weidle (Abfahrt). Die deutschen Speed-Fahrer haben nur Außenseiterchancen - auch wenn der fünffache Weltcupsieger Thomas Dreßen nach einigen Verletzungen wieder dabei ist.

Hier finden Sie eine komplette Übersicht über alle Termine zu den Rennen und alle Ergebnisse der Ski-Alpin-Saison 2022/23.

Weltcup am 23.10. in Sölden (Männer)

Der Auftakt fand wie die vergangenen Jahre auch in Sölden statt. Im vergangenen Jahr siegte Marco Odermatt bei den Männern, Mikaela Shiffrin bei den Frauen.

Samstag, 22.10.: Riesenslalom der Frauen - abgesagt

Sonntag, 23.10.: Riesenslalom der Männer - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

Weltcup am 29./30.10. und 5./6.11. in Zermatt-Cervinia

alle Abfahrts-Rennen der Männer und Frauen ausgefallen

Weltcup am 12./13.11. in Lech

Parallel-Slalom der Männer und Frauen ausgefallen

Weltcup am 19./20.11. in Levi (Frauen)

Nach den witterungsbedingten Absagen war das finnische Levi die erste Weltcup-Station der Frauen in der aktuellen Saison.

Samstag, 19.11.: Slalom der Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Sonntag, 20.11.: Slalom der Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Weltcup am 26./27.11. in Killington (Frauen) und Lake Louise (Männer)

Das erste Wochenende, an dem Männer und Frauen an den Start gingen, war Ende November. Dort fanden bei den Frauen ein Riesenslalom und ein Slalom-Rennen statt, bei den Männern eine Abfahrt und einen Super G.

Samstag, 26.11.: Riesenslalom der Frauen - Siegerin: Lara Gut-Behrami (Schweiz)

Samstag, 26.11.: Abfahrt der Männer - Sieger: Aleksander Aamodt-Kilde (Norwegen)

Sonntag, 27.11.: Slalom der Frauen - Siegerin: Anna Swenn-Larsson (Schweden)

Sonntag, 27.11.: Super G der Männer - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

Weltcup vom 2. bis 4.12. in Beaver Creek (Männer) und Lake Louise (Frauen)

Die erste Abfahrt in der neuen Saison fuhren die Frauen am folgenden Wochenende in Lake Louise. Dort folgte noch eine weitere Abfahrt und ein Super-G-Rennen. Die Männer waren in den USA (Beaver Creek) in den Speed-Disziplinen unterwegs.

Freitag, 2.12.: Abfahrt der Männer - abgesagt

Freitag, 2.12.: Abfahrt der Frauen - Siegerin: Sofia Goggia (Italien)

Samstag, 3.12.: Abfahrt der Männer - Sieger: Aleksander Aamodt-Kilde (Norwegen)

Samstag, 3.12.: Abfahrt der Frauen - Siegerin: Sofia Goggia (Italien)

Sonntag, 4.12.: Super G der Männer - Sieger: Aleksander Aamodt-Kilde (Norwegen)

Sonntag, 4.12.: Super G der Frauen - Siegerin: Corinne Suter (Schweiz)

Weltcup am 10./11.12. in Val d'Isere (Männer) und Sestriere (Frauen)

Wieder in Europa hießen die Stationen Frankreich (Val d'Isere für die Männer) und Italien (Sestriere für die Frauen). Dort absolvierten beide je einen Riesenslalom und ein Slalom-Rennen.

Samstag, 10.12.: Riesenslalom der Männer - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

Samstag, 10.12.: Riesenslalom der Männer - Siegerin: Marta Bassino (Italien)

Sonntag, 11.12.: Slalom der Männer - Sieger: Lucas Braathen (Norwegen)

Sonntag, 11.12.: Slalom der Frauen - Siegerin: Wendy Holdener (Schweiz)

Weltcup vom 15. bis 19.12. in Gröden/Alta Badia (Männer) und St. Moritz (Frauen)

In der Woche vor Weihnachten zog es die Männer erstmals in dieser Saison nach Italien. In Gröden fanden zwei Speed-Rennen statt, in Alta Badia zwei Riesenslalom-Rennen. Die Frauen hatten zwei Abfahrten und einen Super G in der Schweiz auf dem Programm.

Donnerstag, 15.12.: Abfahrt der Männer - Sieger: Vincent Kriechmayr (Österreich)

Freitag, 16.12.: Abfahrt der Frauen - Siegerin: Elena Curtoni (Italien)

Freitag, 16.12.: Super G der Männer - abgesagt

Samstag, 17.12.: Abfahrt der Frauen - Siegerin: Sofia Goggia (Italien)

Samstag, 17.12.: Super G der Männer - Sieger: Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen)

Sonntag, 18.12.: Riesenslalom der Männer - Sieger: Lucas Braathen (Norwegen)

Sonntag, 18.12.: Super G der Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Montag, 19.12.: Riesenslalom der Männer - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

Weltcup am 22.12. in Madonna di Campiglio (Männer)

Kurz vor Weihnachten gab den ersten Flutlicht-Slalom der Saison - in Madonna di Campiglio für die Männer. Neben dem Sieger Daniel Yule freute sich vor allem Linus Straßer. Der frischgebackene Vater fuhr mit einer starken Leistung aufs Podest.

Weltcup vom 27. bis 29.12. in Semmering (Frauen) und Bormio (Männer)

Die letzte Station im Jahr 2022 für die Frauen ist in Semmering (Österreich) und in Bormio (Italien) für die Männer. Die Frauen haben insgesamt drei Slalom-Wettbewerbe, die Männer eine Abfahrt und einen Super G. Die Königin von Semmering heißt 2022 Mikaela Shiffrin, die alle drei Rennen gewann. Wie schon in Gröden gewann Vincent Kriechmayr die Abfahrt, Marco Odermatt fuhr der Konkurrenz im Super G davon. Für die Deutschen gab es ein erfreuliches Ergebnis: Lena Dürr fuhr aufs Podest beim Slalom in Semmering.

Dienstag, 27.12.: Riesenslalom der Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Mittwoch, 28.12.: Riesenslalom der Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Mittwoch, 28.12.: Abfahrt der Männer - Sieger: Vincent Kriechmayr (Österreich)

Donnerstag, 29.12.: Super G der Männer - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

Donnerstag, 29.12.: Slalom der Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Weltcup am 4./5.1. in Zagreb (Frauen) und Garmisch-Partenkirchen (Männer)

Zum Jahresauftakt finden ausschließlich Slalom-Rennen statt. Die Frauen fahren in Zagreb, die Männer in Garmisch-Partenkirchen. 2022 gewann Petra Vlhova aus der Slowakei. Bei der letzten Slalom-Ausgabe der Männer in Garmisch siegte der Norweger Henrik Kristoffersen. Der konnte seinen Triumph 2023 wiederholen, Linus Straßer schied im zweiten Durchgang in Führung liegend aus. In Zagreb dominierte einmal mehr die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Der zweite Slalom-Tag musste wegen zu hoher Temperaturen und böigen Windes abgesagt werden.

Mittwoch, 4.1.: Slalom der Frauen- Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Mittwoch, 4.1.: Slalom der Männer - Sieger: Henrik Kristoffersen (Norwegen)

Donnerstag, 5.1.: Slalom der Frauen - abgesagt

Weltcup am 7./8.1. in Kranjska Gora (Frauen) und Adelboden (Männer)

Keine Verschnaufpause für die Fahrerinnen und Fahrer. Wenige Tage nach dem Auftakt in 2023 waren die Frauen im slowenischen Kranjska Gora und die Männer im schweizerischen Adelboden. In Kranjska Gora schaffte Mikaela Shiffrin den nächsten Meilenstein. Mit ihrem 82. Weltcupsieg zog sie mit Rekordhalterin Lindsey Vonn gleich. Bei den Männern siegte Marco Odermatt einmal mehr in seiner Lieblingsdisziplin, dem Riesenslalom. Beim Slalom einen Tag später fuhr Linus Straßer beim Sieg von Lucas Braathen aufs Podest.

Samstag, 7.1.: Riesenslalom der Frauen - Siegerin: Valérie Grenier (Kanada)

Samstag, 7.1.: Riesenslalom der Männer - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

Sonntag, 8.1.: Riesenslalom der Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Sonntag, 8.1.: Slalom der Männer - Sieger: Lucas Braathen (Norwegen)

Weltcup am 10.1. in Flachau (Frauen)

Drei Slalom-Rennen binnen einer Woche: Die Fis fordert den Spezialistinnen einiges ab. Flachau in Österreich hat einen Nachtslalom ausgetragen. Lena Dürr zeigte eine fabelhafte Leistung als sie im zweiten Durchgang Bestzeit fuhr. Am Ende reichte es für Platz 3 hinter Mikaela Shiffrin, die den alleinigen Rekord verpasste.

Dienstag, 10.1.: Slalom der Frauen - Siegerin: Petra Vlhova (Slowakei)

Weltcup vom 13. bis 15.1. in Wengen (Männer) und St. Anton (Frauen)

Zweimal Speed und einmal Slalom heißt es für die Herren im schweizerischen Wengen. Bei den Frauen dürfen die Geschwindigkeitsköniginnen um Sofia Goggia (Italien) im österreichischen St. Anton ihr Können zeigen.

Freitag, 13.1., 12:30 Uhr: Super G der Männer, ARD und Eurosport

Samstag, 14.1., 11:00 Uhr: Abfahrt der Frauen, ARD und Eurosport

Samstag, 14.1., 12:30 Uhr: Abfahrt der Männer, ARD und Eurosport

Sonntag, 15.1., 10:15 Uhr: Slalom der Männer, ARD und Eurosport

Sonntag, 15.1., 11:30 Uhr: Super G der Frauen, ARD und Eurosport

Weltcup vom 20. bis 22.1. in Kitzbühel (Männer) und Cortina d'Ampezzo (Frauen)

Wie zuletzt so oft geht es Ende Januar für die Männer auf die legendäre Streif zum Hahnenkamm-Rennen. 2022 gewannen Aleksander Aamodt-Kilde (Norwegen) und Beat Feuz (Schweiz) die beiden Abfahrten. Die Frauen stürzen sich in Cortina d'Ampezzo (Italien) die Piste hinunter.

Freitag, 20.1., 10:15 Uhr: Super G der Frauen

Freitag, 20.1., 11:30 Uhr: Abfahrt der Männer

Samstag, 21.1., 10:00 Uhr: Abfahrt der Frauen

Samstag, 21.1., 11:30 Uhr: Abfahrt der Männer

Sonntag, 22.1., 10:30 Uhr: Slalom der Männer

Sonntag, 22.1., 11:30 Uhr: Super G der Frauen

Weltcup am 24.1. in Kronplatz (Frauen) und Schladming (Männer)

Unter der Woche fahren die Männer ihren zweiten Nachtslalom im österreichischen Schladming auf der Planei. Die Frauen tragen einen Riesenslalom im italienischen Kronplatz aus.

Dienstag, 24.1., 10:30 Uhr: Riesenslalom der Frauen

Dienstag, 24.1., 17:45 Uhr: Slalom der Männer

Weltcup am 28./29.1. in Spindleruv Mlyn (Frauen) und Garmisch-Partenkirchen (Männer)

Für die Frauen ist die Station im tschechischen Spindleruv Mlyn die letzten vor der Weltmeisterschaft. Die Männer haben nach Garmisch-Partenkirchen noch einen Zwischenstopp, ehe es ins französische Courchevel geht.

Samstag, 28.1., 09:30 Uhr: Riesenslalom der Frauen

Samstag, 28.1., 11:30 Uhr: Abfahrt der Männer

Sonntag, 29.1., 09:15 Uhr: Slalom der Frauen

Sonntag, 29.1., 10:15 Uhr: Riesenslalom der Männer

Weltcup am 4.2. in Chamonix (Männer)

Zwei Tage bevor die WM anfängt, sind noch einmal die Slalom-Spezialisten gefragt. Im französischen Chamonix ist dann zumindest die Weiterreise zum WM-Ort Courchevel nicht mehr weit.

Samstag, 4.2., 09:30 Uhr: Slalom der Männer

Weltmeisterschaft vom 6.2. bis 19.2. in Courchevel und Meribel (Frankreich)

13 Rennen, insgesamt 39 Medaillen: Die Ski-Alpin-WM findet 2023 in Frankreich statt, Courchevel und Meribel tragen die Wettbewerbe aus. Hier gibt's einen Überblick über den Zeitplan.

Montag, 6.2., 11:00 und 14:30 Uhr: Alpine Kombination der Frauen

Dienstag, 7.2., 11:00 und 14:30 Uhr: Alpine Kombination der Männer

Mittwoch, 8.2., 11:30 Uhr: Super G der Frauen

Donnerstag, 9.2., 11:30 Uhr: Super G der Männer

Samstag, 11.2., 11:00 Uhr: Abfahrt der Frauen

Sonntag, 12.2., 11:00 Uhr: Abfahrt der Männer

Dienstag, 14.2., 13 Uhr: Parallelrennen der Männer und Frauen

Mittwoch, 15.2., 12:15 Uhr: Mannschaftswettbewerb

Donnerstag, 16.2., 10:00 und 13:30 Uhr: Riesenslalom der Frauen (1. und 2. Lauf)

Freitag, 17.2., 10:00 und 13:30 Uhr: Riesenslalom der Männer (1. und 2. Lauf)

Samstag, 18.2., 10:00 und 13:30 Uhr: Slalom der Frauen (1. und 2. Lauf)

Sonntag, 19.2., 10:00 und 13:30 Uhr: Slalom der Männer (1. und 2. Lauf)

Weltcup am 25./26.2. in Crans Montana (Frauen) und Palisades Tahoe (Männer)

Direkt eine Woche nach der WM zieht der Ski-Alpin-Zirkus weiter. Die Frauen zieht es in die Schweiz nach Crans Montana, die Männer über den Atlantik in die USA nach Palisades Tahoe.

Samstag, 25.2., 11:00 Uhr: Abfahrt der Damen

Samstag, 25.2., 19:00 Uhr: Riesenslalom der Männer

Sonntag, 26.2., 11:00 Uhr: Super G der Frauen

Sonntag, 26.2., 19:00 Uhr: Slalom der Männer

Weltcup vom 3.3. bis 5.3. in Kvitfjell (Frauen) und Aspen (Männer)

Während die Männer in den USA bleiben (Aspen), um dort drei Speed-Disziplinen zu fahren (zweimal Abfahrt, einmal Super G), fliegen die Frauen in Richtung Norwegen (Kvitfjell) und machen es andersrum: zweimal Super G und eine Abfahrt.

Freitag, 3.3., 10:30 Uhr: Super G der Frauen

Freitag, 3.3., 18:45 Uhr: Abfahrt der Männer

Samstag, 4.3., 11:00 Uhr: Abfahrt der Frauen

Samstag, 4.3., 19:00 Uhr: Abfahrt der Männer

Sonntag, 5.3., 10:30 Uhr: Super G der Frauen

Sonntag, 5.3., 18:00 Uhr: Super G der Männer

Weltcup vom 10.3. bis 12.3. in Are (Frauen) und Kranjska Gora (Männer)

Die vorletzte Station in der Saison 2022/23 findet am zweiten März-Wochenende statt. Die Frauen fahren im schwedischen Are, die Männer im slowenischen Kranjska Gora.

Freitag, 10.3., 10:00 Uhr: Riesenslalom der Frauen

Samstag, 11.03., 09:30 Uhr: Riesenslalom der Männer

Samstag, 11.03., 10:30 Uhr: Slalom der Frauen

Sonntag, 12.03., 09:30 Uhr: Riesenslalom der Männer

Weltcup vom 15.3. bis 19.3. in Soldeu (Andorra)

Auf der Höhe von Soldeu, 1.700 Meter über dem Meeresspiegel, in den Pyrenäen, werden alle Kristallkugeln an die Siegerinnen und Sieger vergeben - sowohl für die einzelnen Disziplinen als auch für die Gesamtwertung.