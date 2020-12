Der für Sonntag vorgesehene zweite Riesenslalom der alpinen Skirennläufer im italienischen Santa Caterina ist wegen anhaltend heftiger Schneefälle auf Montag verlegt worden. Dies teilten die Organisatoren am Sonntagmorgen mit. "Unter diesen Bedingungen ist die Sicherheit der Fahrer nicht garantiert", hieß es in der Mitteilung. Die beiden Läufe sollten um 10.00 und 13.00 Uhr gestartet werden. Den ersten Riesenslalom am Samstag hatte der Kroate Filip Zubcic gewonnen, als bester Deutscher landete Alexander Schmid (Fischen) auf dem elften Rang. Auch die beiden am Wochenende geplanten Super-G der Frauen in St. Moritz fielen heftigen Schneefällen zum Opfer. Es wären die ersten Speedrennen der Saison für die Frauen gewesen.