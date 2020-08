Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wird es in der kommenden Saison keine alpinen Skirennen in Nordamerika geben. Das beschloss der Ski-Weltverband (Fis). Es sei das Ziel des Verbandes, "die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten auf bestmögliche Weise zu schützen", hieß es; diesem Ziel werden durch die "vorübergehende Neuausrichtung des Weltcup-Kalenders" Rechnung getragen. Traditionell startet Ende November die Nordamerika-Tour der alpinen Skifahrer. Mit der Entscheidung entfallen bei den Frauen die Rennen in Killington/USA (28. und 29. November) und Lake Louise/Kanada (1. bis 6. Dezember). Bei den Männern betrifft dies die Weltcup-Stationen in Lake Louise (25. bis 29. November) und Vail/Beaver Creek in den USA (1. bis 6. Dezember). Geplant ist, die ausgefallenen Rennen an anderen Orten neu anzusetzen. Eine endgültige Entscheidung über Ersatzorte soll Ende September fallen.