21. Dezember 2018, 14:26 Uhr Ski alpin Rebensburg verpasst Weltcupsieg um 14 Hundertstelsekunden

Die deutsche Rennläuferin muss sich im Riesenslalom von Courchevel nur Mikaela Shiffrin geschlagen geben. Fußballer Mesut Özil könnte den FC Arsenal bald verlassen. Und Gregor Schlierenzauer verzichtet auf einen Start bei der Vierschanzentournee.

Meldungen in der Übersicht

Ski alpin, Riesenslalom: Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Riesenslalom von Courchevel Zweite geworden und hat das erste Podestresultat in ihrer Paradedisziplin in dieser Saison gefeiert. Die beste deutsche Skirennfahrerin wurde am Freitag nur von Mikaela Shiffrin aus den USA um 0,14 Sekunden geschlagen. Bei schwierigen Bedingungen mit viel Schneefall und schlechter Sicht konnte die 29-Jährige ihre Führung nach dem ersten Durchgang nicht vor der Olympiasiegerin verteidigen. Den dritten Rang belegte Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich.

Premier League, Özil: Die Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied von Mesut Özil beim FC Arsenal reißen nicht ab. Einem Bericht der Times vom Freitag zufolge zieht der Londoner Club eine Ausleihe des Fußball-Weltmeisters 2014 im Januar in Erwägung. Özil habe das Vertrauen des neuen Arsenal-Trainers Unai Emery bislang nicht gewinnen können, hieß es weiter. Die Gunners seien daher bereit, den Mittelfeldspieler gehen zu lassen. Erst zu Beginn des Jahres hatte Özil seinen Vertrag bei Arsenal bis Ende Juni 2021 verlängert, er gehört zu den Spitzenverdienern des Teams.

In dieser Saison stand der 30-Jährige in 26 Pflichtspielen nur elfmal in der Startelf. Angeblich passt Özil nicht ins taktische System von Emery, dem Nachfolger des langjährigen Arsenal-Trainers Arsène Wenger. Daher wolle der Club den früheren deutschen Nationalspieler bei einem passenden Angebot verkaufen. Um Gehaltskosten zu reduzieren und Platz für Neuzugänge zu schaffen, sei Arsenal im Januar aber auch schon bereit, Özil zu verleihen, berichtete die Times.

Handball, HBL: Die Siegesserie der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga hält an. Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang setzte sich der deutsche Meister am Donnerstagabend mit 35:28 (14:16) gegen GWD Minden durch. Beste Werfer Flensburgs waren Marius Steinhauser und Rasmus Lauge mit je sieben Toren. Für Minden war Christoffer Rambo sechsmal erfolgreich. Nach dem 18. Sieg im 18. Spiel bleibt die Mannschaft von Trainer Maik Machulla auf Titelkurs. Saisonübergreifend war es bereits der 26. Bundesliga-Sieg Flensburgs in Serie.

Erster Verfolger sind nun vorerst die Rhein-Neckar Löwen. Die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen holte beim 34:29 (17:14) gegen den TVB Stuttgart den sechsten Bundesliga-Sieg in Serie und zog in der Tabelle an Rekordmeister THW Kiel vorbei. Allerdings haben die Kieler ein Spiel weniger absolviert und könnten mit einem Sieg am Samstag in Bietigheim wieder den zweiten Platz übernehmen. Bester Werfer der Partie war Stuttgarts Manuel Späth mit neun Toren. Für die Löwen war Nationalspieler Jannik Kohlbacher mit sieben Toren am erfolgreichsten.

Spanien, Barcelona: Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat den kolumbianischen Innenverteidiger Jeison Murillo (26) vom FC Valencia zum 1. Januar ausgeliehen. Dies bestätigten beide Klubs am Donnerstagabend. Nach Medienberichten soll die Leihgebühr für den Südamerikaner zwei Millionen Euro betragen. Die Katalanen sicherten sich außerdem eine Kaufoption für 25 Millionen Euro. Barcelona reagierte damit auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Thomas Vermaelen und Weltmeister Samuel Umtiti im Abwehrzentrum.

Wintersport, Skispringen: Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Gregor Schlierenzauer verzichtet auf einen Start bei der Vierschanzentournee. Der formschwache Österreicher, der zuletzt bereits eine Weltcuppause eingelegt hatte, will sich stattdessen ganz auf die Heim-WM Ende Februar in Seefeld konzentrieren. Der 28-Jährige hatte die Tournee 2011/12 und 2012/13 gewonnen. Schlierenzauer hat in dieser Saison nur bei einem seiner fünf Wettkämpfe den zweiten Durchgang erreicht. Mit 53 Weltcup-Siegen ist der Team-Olympiasieger von 2010 noch immer Rekordhalter, sein letzter Erfolg stammt allerdings von Dezember 2014. Die Tournee hatte er in den vergangenen zwölf Jahren nur 2016/17 als Folge eines Kreuzbandrisses verpasst.

Das Tournee-Ticket sicher haben in Österreich bislang nur Doppelweltmeister Stefan Kraft, Daniel Huber und Michael Hayböck. Um die drei noch freien Startplätze werden Manuel Fettner, Clemens Aigner, Philipp Aschenwald, Markus Schiffner, Ulrich Wohlgenannt, Thomas Hofer und Stefan Rainer beim zweitklassigen Continental Cup in Engelberg am 27./28. Dezember kämpfen. Die Vierschanzentournee beginnt am 29. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf.

Basketball, NBA: Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die vierte Niederlage in Serie kassiert. Die Mavs verloren am Donnerstag (Ortszeit) bei den Los Angeles Clippers 121:125 (54:65). Der 40 Jahre alte Würzburger wartet damit weiter auf das erste Erfolgserlebnis nach seiner langen Verletzungspause. In etwas mehr als fünf Spielminuten blieb der Routinier ohne Punkte. Landsmann Maxi Kleber kam auf vier Zähler. Die Mavs haben nach 30 Saisonspielen eine ausgeglichene Bilanz von 15 Siegen und 15 Niederlagen. Die Houston Rockets unterlagen nach zuletzt fünf Siegen in Serie gegen die Miami Heat knapp 99:101 (58:53). Superstar James Harden war mit 35 Punkten und 12 Assists der Topscorer bei der Auswärtspleite. Der deutsche Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein stand nicht im Aufgebot der Texaner. Mit 16 Siegen und 15 Niederlagen belegt Houston aktuell den dritten Platz in der Southwest Division.