Emma Aicher preschte noch mal mit voller Kraft durch die letzten Tore, sie ließ keinen Zweifel daran: dass die deutschen Meisterschaften der alpinen Skirennfahrer am Wochenende in Berchtesgaden für sie kein lockerer Saisonausklang waren. Die 17-Jährige vom SC Mahlstetten belohnte sich am Ende mit dem Sieg im Slalom, vor Lena Dürr, die sich im Weltcup zuletzt beständiger unter den Besten der Welt eingefunden hatte.

Auch sonst ließen viele Arrivierte den Jüngeren nach einer langen Saison den Vortritt: Frederik Norys, 24, vom SC Garmisch gewann den Riesenslalom der Männer, Alexander Schmid und Stefan Luitz kamen auf die Ränge drei und vier. Im Slalom waren die neuen Meister Sebastian Holzmann (28/SC Oberstdorf) und Anton Tremmel (26/SC Rottach-Egern) zeitgleich, Linus Straßer, im Januar noch Gewinner eines Slalom-Weltcups, wurde Fünfter. Andrea Filser (28/SV Wildsteig) war die einzige Favoritin, die beim Riesenslalom der Frauen ein Rennen auf ihre Seite zog. Und im Slalom deutete Emma Aicher an, weshalb sie im Deutschen Skiverband (DSV) gerade als eines der größten Talente gehandelt wird.

Aicher war bis vor einem Jahr noch für Schweden aktiv, das Land ihrer Mutter, ehe die Familie beschloss, dass die Trainingsbedingungen in der Heimat des Vaters besser seien. Im DSV schätzen sie die Zielstrebigkeit ihres Zugangs, auch deshalb, weil sie bei den Frauen gerade nicht über allzu viele Talente verfügen. Aicher besucht mittlerweile das Skigymnasium in Berchtesgaden, sie wurde zuletzt Fünfte im Slalom bei der Junioren-WM, bei der WM der Erwachsenen gewann sie mit dem Team sogar Bronze. Und nun ihren ersten nationalen Titel.