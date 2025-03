Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat mit einem Sieg zum Saisonfinale den alpinen Weltcup im Super-G gewonnen. In Sun Valley in den USA dominierte die 33-Jährige das Rennen und verdrängte die drittplatzierte Italienerin Federica Brignone noch von der Spitze in der Disziplinwertung.