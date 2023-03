Der Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatt, 25, hat in Kranjska Gora zwei Siege hintereinander gefeiert. Nach dem ersten Riesenslalom am Samstag gewann er auch den zweiten am Sonntag und sicherte sich den Gesamterfolg in seiner Paradedisziplin, in der er auch Olympiasieger und Weltmeister ist. Im Ziel lag er 0,32 Sekunden vor dem Norweger Henrik Kristoffersen. Odermatt stand bereits vor den beiden Rennen als erneuter Gesamtweltcupsieger fest. Sein erster Verfolger im Klassement, der Abfahrtsspezialist Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen, verzichtete auf die Rennen in Slowenien; er kann Odermatt beim am Mittwoch beginnenden Saisonfinale in Andorra nicht mehr einholen. Von den deutschen Athleten schaffte es am Sonntag keiner in den zweiten Durchgang. Stefan Luitz, 30, hatte nach einem Sturz am Samstag Kniebeschwerden und verzichtete auf Rennen Nummer zwei.