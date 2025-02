Die tschechische Skirennfahrerin Tereza Nova wird knapp einen Monat nach ihrem schweren Trainingssturz in Garmisch-Partenkirchen in die Heimat zurückgebracht. Die 27-Jährige sei aus dem Koma aufgeweckt worden und befinde sich in einem stabilen Zustand, hieß es in einer Nachricht, die der Weltverband Fis veröffentlichte. Sie werde nun in ein Krankenhaus in Tschechien verlegt. Dort stünden weitere Untersuchungen an. Danach erwartet die Olympiateilnehmerin von 2022 eine lange Rehaphase.