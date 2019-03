9. März 2019, 14:39 Uhr Ski alpin Shiffrin schreibt schon wieder Geschichte

Mikaela Shiffrin gewinnt den Slalom im tschechischen Spindlermühle und holt ihren 15. Weltcupsieg allein in diesem Winter.

Die Amerikanerin überbietet damit die bisherige Bestmarke von Vroni Schneider.

Gleichzeitig war es ihr 39. Sieg im Slalom - nur Ingemark Stenmark hat mit 40 Rennen in dieser Disziplin mehr gewonnen.

Skirennläuferin Mikaela Shiffrin hat ihrer eindrucksvollen Sammlung an Titeln und Triumphen einen weiteren Rekord hinzugefügt. Beim Slalom in Spindlermühle/Tschechien feierte die demnächst erst 24 Jahre alte Amerikanerin in überlegener Manier ihren 15. Sieg in dieser Weltcup-Saison. Damit verbesserte sie die Bestmarke, die sie bislang gemeinsam mit Vreni Schneider (Schweiz, 1988/89) gehalten hatte.

Einen weiteren Rekord kann Shiffrin noch in dieser Saison einstellen. Der Sieg im Riesengebirge war ihr 39. in einem Slalom - nur der legendäre Schwede Ingemar Stenmark (40) hat mehr. Zweite beim insgesamt 58. Weltcupsieg von Shiffrin wurde Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz/+0,85 Sekunden), Dritte Riesenslalom-Weltmeisterin Petra Vlhova (Slowakei/+2,03). Beste Deutsche war Christina Geiger (Oberstdorf/+3,31) auf Rang zehn.

Shiffrin gewinnt zum dritten Mal in Serie den Gesamtweltcup

Slalom- und Super-G-Weltmeisterin Shiffrin steht vor den letzten vier Saisonrennen beim Finale in Soldeu/Andorra (13. bis 17. März) bereits als Gewinnerin im Slalom- sowie zum dritten Mal nacheinander im Gesamtweltcup fest. Ihr erster Sieg im Riesenslalom-Weltcup ist ihr bei 97 Punkten Vorsprung vor Vlhova kaum mehr zu nehmen.