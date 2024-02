Von Korbinian Eisenberger

Madonna konnte er besonders gut leiden, vielleicht kannte er auch Frauen mit diesem Namen, gemeint ist in dem Fall aber der Skiort. Wenn er in Madonna di Campiglio - wie fast immer - mit Bestzeit im Zielraum ankam, drehten die Tifosi durch, ließen die Werbebanden wie Grashalme umknicken und stürmten auf ihn zu, um mit "La Bomba" den Sieg zu zelebrieren. Und La Bomba, die Bombe, feierte mit, je mehr es Richtung Bombenstimmung ging, desto zufriedener wirkte er in all dem Getümmel. Damals, als diesen Skirennläufer aus Bologna kaum einer zu bezwingen wusste. Einen Mann namens Alberto Tomba.