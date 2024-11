Nach seinem starken Weltcup-Comeback beim Saisonauftakt in Sölden geht Skiprofi Marcel Hirscher auch bei dem am Wochenende anstehenden ersten Slalom-Rennen an den Start. Nachdem der zweimalige Olympiasieger und siebenmalige Weltmeister in seiner österreichischen Heimat im Riesenslalom als 23. direkt in die Punkte gefahren war, hofft der 35-Jährige im finnischen Levi auf ein Erfolgserlebnis. „Levi ist wie Sölden ein Gradmesser dafür, wo ich nach der extrem langen Abwesenheit sportlich stehe“, erklärte der achtmalige Weltcup-Gesamtsieger.