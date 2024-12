Deutsche Alpinfahrer:Ein Kreuzband nach dem anderen reißt

Der Nachmittag war schon angebrochen im Val Gardena, da fuhr in den Zielraum der Saslong ein Lichtblick ein. Es schneite und windete zwar weiter vor sich hin im Örtchen St. Christina, wo viele der frühen Fahrer längst warm eingepackt in Richtung Hotel abgezogen waren, als für eine der späteren Startnummern dieses Super-G-Rennens noch einmal Jubel aufbrauste. Helligkeit ist ja manchmal nicht nur in Sonnenstrahlen zu messen, sondern auch in Gesichtsausdrücken, wie nun jenem von Luis Vogt. Die Startnummer 59 trug ein weißes Outfit mit einer schwarz-rot-goldenen Flagge darauf – und freute sich, was tatsächlich besonders war: Seltenheitswert haben solche Bilder bisher in diesem Winter im alpinen Skisport, gerade männliche Athleten mit deutschen Flaggen hatten bisher nicht viel Anlass zur Freude.

Also, ein Lichtblick auf der Piste und im Auftreten: Vogt, 22, wurde am Ende 16. in einem ansonsten enttäuschenden Rennen für die deutsche Mannschaft, die sich in Gröden historisch meist sehr gut zurechtgefunden hat. Nur: Wer soll diesem Ruf aktuell gerecht werden – wenn allmählich kaum noch jemand da ist?

Zeit, den Rennhelm beiseitezulegen: Dominik Schwaiger beendet seine Alpinkarriere. (Foto: Spiess/Eibner/Imago)

Zwei weitere Athleten hatten sich kurz zuvor, innerhalb von 24 Stunden, aus dem deutschen Weltcup-Team verabschiedet, beide unfreiwillig. Zum einen gab am Donnerstag Dominik Schwaiger auf Instagram sein Karriereende bekannt. Mit 33 Jahren ist Schwaiger im Grunde im besten Abfahreralter, an Mut und Begabung für die schnellen Disziplinen hatte es ihm nie gemangelt. Die anhaltenden Probleme mit dem Rücken allerdings „lassen mir leider keine andere Wahl“, schrieb Schwaiger nun. Zahlreiche Behandlungen hat er über die Jahre über sich ergehen lassen, sich im vergangenen Sommer allein in der Reha gequält. Das deutsche Team muss zukünftig komplett ohne ihn klarkommen. „Es war leider irgendwie abzusehen“, sagte Romed Baumann in Gröden: „Wir waren eine eingeschworene Mannschaft. Es ist um jeden schade, der zurücktritt.“

Vor allem, wenn zu Rücktritten noch Verletzungen hinzukommen. Ebenfalls am Donnerstag stürzte Alexander Schmid im Riesentorlauftraining und zog sich eine „komplexe Knieverletzung“ zu, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag bekannt gab: Ein Riss des vorderen Kreuzbands und Verletzungen an den Menisken bedeuten für Schmid einen langfristigen Ausfall, er wurde bereits operiert. Der 30-Jährige, der erst 2023 einen Kreuzbandriss im selben Knie erlitten hatte, ist bereits der dritte Knieverletzte im dezimierten DSV-Team: Im Herbst wanderte der talentierte Nickco Palamaras ebenfalls mit Kreuzbandriss in den Krankenstand, vor zwei Wochen der Slalomspezialist Sebastian Holzmann, Fünfter der Weltmeisterschaften 2023. „Es sind Nachrichten, die einen immer wieder schockieren, wenn man beim Abendessen sitzt und schon wieder eine Hiobsbotschaft bekommt“, sagte Baumann.

Die Ansprüche seien hoch, das Team klein, sagt der Sportvorstand

„Wir sind sehr dünn aufgestellt“, beschrieb auch DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier die angespannte Personalsituation, die gerade in einer WM-Saison besonders ärgerlich sei - insbesondere nach dem Ausfall von Schmid. Der hatte im Riesentorlauf bis zuletzt zumindest die Hoffnung genährt, mittelfristig wieder in den Kreis der Siegkandidaten aufzusteigen: „Für die Weltmeisterschaft in Saalbach bricht (in Schmid, d. Red.) natürlich schon ein Eck weg“, sagte Maier, „er ist der Weltmeister im Parallelslalom.“

Auf die Frage, wie es zu dieser Häufung von schweren Verletzungen kommt, hat im „Krisenteam“, wie Simon Jocher die Mannschaft nannte, keiner eine wirkliche Antwort. „Extrem komplex und ein großes Puzzlespiel“ sei das Zustandekommen der Verletzungen, die Wolfgang Maier und seinen Verband auch persönlich betreffen: „Jeder verletzte Athlet ist für mich und das gesamte Team ein Rückschlag. Wir wollen unsere Sportler gesund erhalten, wir wollen keinen Sport zeigen, der permanent mit Verletzungen durchwachsen ist.“

Das ist im alpinen Skisport jedoch längst Alltag geworden - sehr grob gesagt, weil Material und Athlet immer mehr an der Grenze des Zumutbaren wandeln. Kreuzbandrisse gab es in diesem Jahr unter anderem schon bei Marcel Hirscher, am Freitag stürzte der Österreicher Daniel Danklmaier in Gröden, erster Verdacht: eine Knieverletzung. Bei den Frauen fehlt in Mikaela Shiffrin sogar das bekannteste Gesicht des Frauen-Weltcups auf unbestimmte Zeit, nachdem die Amerikanerin Anfang Dezember in Killington eine tiefe Schnittwunde erlitten hatte. Die größeren Nationen allerdings können die Ausfälle besser kompensieren, während bei den Deutschen „die Ansprüche sehr hoch und das Team sehr klein“ seien, wie Maier sagte.

Da hilft es auch nicht, wenn die fitten Athleten in eigenen Krisen versinken. Jocher etwa fuhr am Freitag im oberen Streckenteil an einem Tor vorbei und schied aus. Einen „dummen Fehler“ nannte er das im Rückblick. Es war nicht der erste in dieser Saison. Auch in Beaver Creek war Jocher im Super-G nicht ins Ziel gekommen: „Es ist gerade ein bisschen der Hund drin“, sagte er, so schön wie haarscharf an der Wortspiel-Ideallinie vorbei. Der Routinier Baumann wurde in Gröden 37., obwohl gerade an Jocher und ihn die höchsten Ansprüche gestellt werden: „Die Top-10-Resultate müssen Simon und Romed erreichen“, sagte Maier über seine Fahrer in den Speed-Disziplinen, das könne nicht Aufgabe der jüngeren Athleten sein, die im Weltcup in Ruhe erste Erfahrungen sammeln sollen.

Dem jungen Luis Vogt immerhin gelang das in Gröden, wo er sich vor einem Jahr bei einem 32. Platz eine Schienbeinprellung zugezogen hatte, die ihn danach monatelang beschäftigte. Inzwischen fühlt er sich nach eigener Aussage wieder fit und in seiner Rolle als Lichtblick wohl: „Ich war recht locker drauf heute, das war das Erfolgsrezept“, sagte Vogt und gab für sich und dem kriselnden DSV noch die Losung aus: „Weiter geht’s, immer weiter.“