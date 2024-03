Vor dem Höhepunkt dieses Winters in Kitzbühel trainieren die Slalomfahrer auf eisigem Grund, sie simulierten das, was sie auf dem Ganslernhang erwarten würde. Nur: Als sie in Kitzbühel eintraf, war die deutsche Auswahl im Grunde in zwei Teile zerfallen: hier Straßer, dort die Kollegen, die im Training gerade, nun ja, die Grenzen aufgezeigt bekommen hatten. Für solche Tatbestände wurde im österreichischen Skifachjargon das Wort paniert erfunden. Und während Straßer im Rennen dann auch sämtliche internationalen Mitbewerber panierte und in Schladming kurz darauf schon wieder, brauchten seine Kollegen erst mal ein wenig Zuspruch.

Der Winter, der am kommenden Wochenende mit den Abfahrten und Super-G-Rennen in Saalbach-Hinterglemm endet, war einer der zwei Gesichter für die Alpinen des Deutschen Skiverbands (DSV). Für Straßer und Lena Dürr ging sich vieles aus, um im Fachjargon zu bleiben, beide teilten sich sämtliche neun Podiumsbesuche des DSV, wurden jeweils Zweite in den Slalom-Weltcupwertungen. Aber sonst? 28 Vermerke unter den besten Zehn sammelten die Deutschen in den Weltcups (im Vorwinter waren es 43), so wenige wie zuletzt 2006 (19). Die Einzigen, die sich neben Dürr und Straßer dort einfanden, waren Kira Weidle, Emma Aicher, Alexander Schmid und Romed Baumann. Letzterer hatte vor drei Jahren noch WM-Silber im Super-G gewonnen, wie Andreas Sander in der Abfahrt. Nun entsenden die DSV-Schnellfahrer nicht einen Aktiven zum Saisonfinale, wo in jeder Disziplin die 25 Besten des Winters starten.

Oder mit einem letzten Griff zum Fachvokabular: Bist du deppat?!

Christian Schwaiger kennt sich aus mit Spezialaufträgen, er hat einst sogar Englands Skirennfahrer in die Weltspitze gehievt, aber wenn man mit dem Cheftrainer der deutschen Männer den Winter bespricht, scheint seine Stimme immer wieder vor Ratlosigkeit zu vibrieren. Die Saisonvorbereitung der Abfahrer sei so prächtig wie lange nicht verlaufen, während Trainer aus anderen Nationen pessimistische Signale absetzen, die Franzosen etwa. Dann glitten just die Franzosen gut in die Saison, preschte Cyprien Sarrazin als neuer Frontmann auf die Bühne, zog sein Team mit - während die DSV-Abfahrer Woche für Woche "auf die Mütze" bekamen (Schwaiger), bis bei manchen das Selbstvertrauen geschmolzen war wie der Schnee in der Frühlingssonne.

Das andere sind Trends, die Schwaiger so beschreibt: "Die Veränderung im Abfahrtssport liegt in der Kurve, nicht im Geradeausfahren." Unter den besten Zehn in der Abfahrtswertung in diesem Winter hätten sich zeitweise acht eingefunden, die in jüngerer Vergangenheit bei Riesenslalom-Weltcups punkteten; die Kurven also enger und ruckelfreier fahren, "wo ein klassischer Abfahrer sich so ein bisschen durchschummelt", sagt Schwaiger. Sarrazin und vor allem der Schweizer Marco Odermatt haben diese Kurvenkunst im Hochgeschwindigkeitssegment perfektioniert, allein für Sarrazins Steilhangdarbietung in Kitzbühel lohnte sich das Eintrittsgeld. Aber während andere zumindest halbwegs mithalten, schummelten sich die Deutschen zuletzt oft mehr als ein bisschen durch die Kurven.

Schwaiger erinnert sich, als er ab 2014 die DSV-Abfahrer als verantwortlicher Trainer betreute und der junge Thomas Dreßen zu ihm stieß, der unlängst seine Karriere beenden musste. Dreßen habe damals im Europacup, der zweiten Rennsportliga, zu den besten 15 Fahrern im Riesenslalom und Slalom gezählt. Jetzt habe man in der zweiten und dritten Liga schon ein feines Team beisammen, aber kurvigere Disziplinen fahren die Talente kaum, zumindest nicht in den höheren Rennen. Man kämpfe ja schon bei den Spezialisten im Riesenslalom schwer darum, sagt Schwaiger, "dass wir annähernd konkurrenzfähig sind hinter dem Alex Schmid".

Immer wieder verletzten sich Talente und Profis - das schreckt viele ab

Die DSV-Frauen sind Kummer schon länger gewohnt, aber auch da geht es nicht so voran, wie Andreas Puelacher es hoffte, als der Tiroler vor zwei Jahren vom großen Österreichischen Skiverband zum DSV umzog. Auch bei den Frauen machte die zweite Reihe oft einen Schritt voran und zwei zurück, mit Ausnahme von Emma Aicher. Deren Potenzial münzt sich aber noch selten in siebte Plätze um, wie zuletzt im Slalom von Are - nicht völlig überraschend bei einer 20-Jährigen. Die Nachschubrouten aus den jüngeren Jahrgängen seien zwar vielversprechend bevölkert, sagt Puelacher, gerade drängt etwa eine Romy Ertl nach, Tochter von Martina Ertl-Renz. Es sei aber nicht selbstverständlich, dass die Talente "in zwei, drei Jahren einfach oben ankommen", sagt Puelacher, er kennt das zur Genüge: Kreuzbandrisse überall und immer wieder, schon bei den Juniorinnen. Tiefgreifende Erklärungen hat auch er nicht parat; die beste Prophylaxe sei jedenfalls, eine saubere Skitechnik mit sich zu führen, Halt zu finden auf jedem Untergrund. Damit haben sie im DSV schon gut zu tun.

Detailansicht öffnen Lernen von WM-Medaillengewinnern: Luis Vogt (links) besichtigt mit Teamkollege Romed Baumann (mittig) die tückische Abfahrtspiste in Val Gardena. (Foto: Thomas Bachun/Gepa/Imago)

Die deutschen Alpinen konnten ihre Reihen noch nie so rasch auffüllen mit Talenten wie die Österreicher und Schweizer, aber schon jetzt fällt ihnen das schwerer als sonst, und ein Schwenk in die Zukunft verspricht kaum Linderung. Die Gründe sind bekannt: der Klimawandel, immer weitere Wege in den Schnee, immer mehr Geld, das die Eltern vorstrecken müssen. Auch Rennkalender, die so dicht gedrängt sind, dass kaum Luft zum Regenerieren und Trainieren bleibt, so sieht das zumindest Christian Schwaiger. Im DSV haben sie einiges unternommen, Maßnahmen aufgesetzt, die Verletzungen vorbeugen sollen, aber damit kommt man schwer an gegen Bilder wie zuletzt aus Wengen, als sie fast täglich einen Spitzenfahrer ins Spital flogen.

Letztlich, da sind sich alle Sachverständigen einig, stecke in den aktuellen DSV-Auswahlen mehr, als man es in diesem Winter gesehen habe. Für den nächsten bedeute das vor allem: Kurventechnik festigen, besser in die Saison starten. Und, wie DSV-Vorstand Wolfgang Maier jetzt dem BR sagte: "Wenn man Misserfolge hat, muss man weggehen davon, immer jemand anderen verantwortlich dafür zu machen." Sich also fragen, welchen Anteil Skischuh oder Skikantenwinkel haben - und welchen der Rennfahrer selbst.