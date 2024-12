Lindsey Vonn ist zurück auf der Weltcup-Bühne – wenn auch nur als Vorläuferin. Noch nicht mit einer richtigen Startnummer auf Brust und Rücken, sondern mit einem „C“ stürzte sich die 40-Jährige vor der Frauen-Premiere bei der Abfahrt von Beaver Creek auf die berühmt-berüchtigte Raubvogelpiste. Für Vonn war das Heimrennen der nächste Schritt auf dem Weg zum Comeback im Weltcup: „Durch die Fans fühlte es sich wie ein richtiges Rennen an, ich habe nicht 100 Prozent gegeben, die Zeit dafür ist noch nicht gekommen.“ Das Comeback ist weiterhin für das kommende Wochenende in St. Moritz geplant. Dort will Vonn in beiden Super-G-Rennen antreten. Für einen Start in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado konnte sie ihre Fis-Punktezahl nicht rechtzeitig einbringen, weil die Rangliste erst nach dem Weltcup dort aktualisiert wird.