Lindsey Vonn streckte beide Arme in die Höhe und strahlte mit dem knallblauen Himmel über St. Anton um die Wette. „Das ist ein großer Tag für mich, der Wahnsinn! In dieser Stimmung hier ist alles so emotional“, sagte Vonn, nachdem sie in ihrer ersten Abfahrt seit sechs Jahren mit Platz sechs zurück in die Weltspitze gerast war. So schickte sie mit dreieinhalb Wochen vor der WM auch eine saftige Kampfansage an die Konkurrenz.