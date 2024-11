„Mein Ziel ist es, das hier zu genießen, und hoffentlich führt mich dieser Weg zu Weltcup-Rennen“, sagte Vonn in einem Interview der „New York Times“. „Ich wäre nicht wieder im US-Skiteam, wenn ich keine Absichten hätte.“ Am Wochenende werde sie erstmals wieder mit der amerikanischen Mannschaft an Trainings in Copper Mountain (Colorado) teilnehmen.

Mit 82 Siegen ist Vonn die dritterfolgreichste Weltcup-Rennfahrerin der Historie nach ihrer Landsfrau Mikaela Shiffrin (97) und dem Schweden Ingemar Stenmark (86).