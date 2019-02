Beim Auftaktrennen der Ski-WM im schwedischen Are lieferte Lindsey Vonn wieder einmal jede Menge Drama. Vor der Weltmeisterschaft hatte sie bekannt gegeben, dass der Super-G und die Abfahrt die letzten Rennen ihrer Karriere sein würden - doch so hatte sich die Speed-Queen ihren finalen Auftritt freilich nicht vorgestellt. Am Dienstag stürzte sie im Super-G und landete spektakulär in den Fangnetzen. Ihren schweren Sturz überstand sie weitgehend unversehrt, nur ein kleines Veilchen habe sie abbekommen.

Kein Grund für die ehrgeizige Vonn am Sonntag in der Abfahrt nicht an den Start zu gehen: "Ich kann immer noch gewinnen", sagte sie selbstbewusst. Wer Vonn kennt, weiß, wie schwer es ihr fällt, den großen Skizirkus hinter sich zu lassen. Bei der Abfahrt möchte sie es noch ein letztes Mal sich selbst und der Ski-Welt beweisen: Es wäre ihre neunte Medaille bei einer WM.