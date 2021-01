Lena Dürr wird in Zagreb Achte

Die deutsche Skirennfahrerin Lena Dürr hat erstmals nach mehr als einem Jahr im Weltcup wieder ein Resultat unter den besten Zehn erreicht. Die 29-Jährige wurde beim Slalom von Zagreb am Sonntagabend Achte. Auf Siegerin Petra Vlhova hatte die Sportlerin vom SV Germering 1,91 Sekunden Rückstand. Die Slowakin gewann in einem packenden Finale vor Katharina Liensberger aus Österreich (0,05 Sekunden zurück) und der Schweizerin Michelle Gisin (0,22) und sicherte sich ihren 18. Erfolg im Weltcup. Vlhova baute auch ihre Führung auf Gisin in der Gesamtwertung aus. Jessica Hilzinger, 23, kam auf Platz 21 und sammelte damit erstmals seit dem Januar 2020 wieder Weltcup-Punkte. Zugleich egalisierte die Sportlerin vom SC Oberstdorf ihr bislang bestes Slalom-Ergebnis im Weltcup.