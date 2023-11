Ski alpin:Über den großen Teich

Die Ski-Alpinisten sind bereits in die Saison gestartet und setzen nun über den großen Teich. Die Frauen fliegen nach den ersten drei Rennen nach Nordamerika. In Killington werden zwei Rennen ausgetragen, im vergangenen Jahr siegte Lara Gut-Behrami im Riesenslalom und Anna Swenn-Larsson im Slalom.

Die Rennen werden am Samstag (Riesenslalom) und Sonntag (Slalom) jeweils um 16 Uhr (1. Lauf) und 19 Uhr (2. Lauf) deutscher Zeit ausgetragen, live zu sehen im Sportschau-Stream der ARD und bei Eurosport. Im Slalom geht die deutsche Gesamtweltcup-Vierte Lena Dürr an den Start, es führt insgesamt Mikaela Shiffrin. Für die Männer geht es erst am 1. Dezember weiter, auch in den USA, in Beaver Creek mit zwei Abfahrten und einem Super G.