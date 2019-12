Lake Louise/München (dpa) - Felix Neureuther hat den sensationellen Sieg von Thomas Dreßen bei der Abfahrt in Lake Louise nach einem Jahr Verletzungspause in höchsten Tönen gelobt. "Ich freue mich wahnsinnig. So ein Comeback hinzulegen, das ist definitiv gewaltig", sagte der 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Am Abend davor hatte sein ehemaliger Ski-Teamkollege Dreßen die Abfahrt in Kanada gewonnen, und das auf den Tag genau ein Jahr nach einem schweren Sturz mit mehreren Knieverletzungen inklusive eines Kreuzbandrisses. "Das ist schon eine überragende Leistung", urteilte Neureuther, der im Frühjahr seine aktive Karriere beendet hatte.

Dabei hatte der erfolgreichste deutsche Weltcup-Fahrer schon mit einem starken Rennen des 26 Jahre alten Dreßen gerechnet. "Ich war eigentlich nicht baff, weil ich im letzten Training schon gesehen habe, dass der da ganz vorne rein fahren kann", sagte Neureuther.

Für das Team sei der Erfolg enorm wichtig, urteilte der langjährige Erfolgsgarant im Deutschen Skiverband (DSV). "Jetzt kann der Winter definitiv starten", sagte Neureuther, der inzwischen TV-Experte ist.