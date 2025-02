Aicher, die schon bei der WM in den Speeddisziplinen mit zwei sechsten Plätzen auf sich aufmerksam gemacht hatte, lag nur winzige 0,15 Sekunden hinter Hütter. Dritte wurde Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson (USA/+0,40). „Es ist ein Traum, darauf arbeitet man die ganze Zeit hin. Ich bin sehr glücklich. Ich habe versucht, so zu fahren wie im Training. Es hat sich gut angefühlt. Es hat mich schon ein bisschen überrascht, aber es ist cool, dass es geklappt hat“, sagte Aicher im ZDF.

Bereits am Samstag (10.30 Uhr, ZDF und Eurosport) gibt es für die 21 Jahre alte Rennläuferin des Deutschen Skiverbandes (DSV) in Kvitfjell eine zweite Chance in der Abfahrt. Am Sonntag (10.30) findet ein Super-G statt. Zuletzt hatte Aicher auch beim Slalom von Sestriere als Sechste überzeugt.

Die 29 Jahre alte Weidle-Winkelmann, die in diesem Winter einige Probleme hat, hatte eine Sekunde Rückstand auf Hütter. Die US-Amerikanerin Lindsey Vonn, 40, verpasste die Top 10. „Es war okay, es waren aber ein paar Unsicherheiten dabei. Das ist schon ein bisschen ärgerlich bei so einem engen Rennen. Aber nichts desto trotz ist es mal wieder ein solides Ergebnis. Das tut auch ein bisschen gut“, sagte Weidle-Winkelmann.

Bei den Männern ist am Samstag in Kranjska Gora ein Riesenslalom geplant, am Sonntag ein Slalom (beide 9.30 und 12.30 Uhr) mit dem WM-Dritten Linus Straßer.