Ski alpin:Dominik Paris stiehlt Odermatt die Show

Kvitfjell-König Dominik Paris hat am „weißen Berg“ seinen nächsten Sieg gefeiert und Dominator Marco Odermatt die Show gestohlen. Der Südtiroler sicherte sich im Super-G seinen sechsten Erfolg auf dem „Olympiabakken“ in Norwegen, wo er am Freitag bereits die erste von zwei Abfahrten gewonnen hatte.

Der Schweizer Seriensieger Odermatt, dem der Gesamtweltcup nur noch theoretisch zu nehmen ist, musste sich auf wegen Nebels verkürzter Strecke mit Rang vier begnügen. Dem Weltmeister fehlten 0,48 Sekunden auf Paris und eine Hundertstelsekunde auf das „Stockerl“, das der Kanadier James Crawford (+0,38) und der Slowene Miha Hrobat (+0,47) komplettierten.

Romed Baumann (+1,02) verpasste geschwächt von einer Erkältung die Top 15 und damit das Weltcup-Finale im Super-G. Immerhin: In der Abfahrt ist Baumann nach Rang 25 am Freitag dabei, am Samstag wurde er 36. „Ich bin körperlich nicht auf der Höhe“, sagte er in der ARD.

In der Super-G-Wertung war Odermatt der dritte Gesamtsieg in Serie bereits vor dem Rennen nicht mehr zu nehmen: Sein letzter verbliebener Verfolger Mattia Casse (Italien) fiel nach einem Trainingssturz am Mittwoch mit einem Ellenbogenbruch aus.Im Gesamtweltcup hat Odermatt bei noch sechs ausstehenden Rennen 570 Punkte Vorsprung auf Henrik Kristoffersen (Norwegen), der für gewöhnlich nur im Slalom und Riesenslalom antritt und im Speed kaum Chancen auf gute Resultate hat. Neben je einer Abfahrt und einem Super-G stehen noch je zwei Slaloms und zwei Riesenslaloms an.

Die Entscheidung im Abfahrtsweltcup wurde am Samstag auf das Finale in Sun Valley/USA vertagt. Franjo von Allmen rückte mit seinem dritten Saisonsieg bis auf 83 Punkte an Teamkollege Odermatt heran, dem als Zweitem nur 0,28 Sekunden auf die Bestzeit fehlten. Dritter wurde mit Stefan Rogentin ein weiterer Schweizer.