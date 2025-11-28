Kurz vor dem Start ist die Einsamkeit am größten, niemand kann einem mehr helfen. Und doch hat er diesen Moment herbeigesehnt: wieder oben stehen zu dürfen, im Starthäuschen eines alpinen Skirennens. Vor sich den Hang, unter sich die Carvingskier – und die ganze Skiwelt hinter sich wissend. Zuvorderst seine Verlobte Mikaela Shiffrin, die unten im Ziel stand und sichtlich berührt war. Und hinter ihrer Sonnenbrille ein Schluchzen verbarg. Auf dass er einfach nur heil ins Ziel kommen möge.