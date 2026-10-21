Am letzten Oktober-Wochenende beginnt traditionell die neue Ski-Alpin-Saison im österreichischen Sölden. In diesem Winter steht für die Frauen und Männer neben den Weltcuprennen die Ski-WM in Crans Montana, Schweiz, auf dem Programm. Die Männer absolvieren 43 Weltcup-Rennen, am häufigsten den Slalom (13). Bei den Frauen dominiert der Riesenslalom (zwölf) vor dem Slalom (zehn). Sie stehen im Weltcup 40 Mal am Start.
Im Gesamtweltcup ist bei den Männern die große Frage, ob jemand den großen Dominator Marco Odermatt (Schweiz) schlagen kann. Er hatte rund 500 Punkte Vorsprung vor dem Zweiten Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien). Bei den Frauen war es ein richtig enges Duell um die große Kristallkugel zwischen Mikaela Shiffrin (USA) und Emma Aicher (Deutschland). Beide trennten nur 87 Punkte – mit dem besseren Ende für die US-Amerikanerin.
Am häufigsten macht der Ski-Alpin-Zirkus Halt in Österreich und Italien mit je sieben Stationen. In unserem Kalender finden Sie die Übersicht für die gesamte Saison.
Auftakt-Weltcup in Sölden, Österreich
- 24.10., 10 Uhr und 13 Uhr: Riesenslalom Lauf 1 und 2 (Frauen)
- 25.10., 10 Uhr und 13 Uhr: Riesenslalom Lauf 1 und 2 (Männer)
Weltcup in Levi, Finnland
- 14.11.: Slalom Lauf 1 und 2 (Frauen)
- 15.11.: Slalom Lauf 1 und 2 (Männer)
Weltcup in Gurgl, Österreich
- 21.11.: Slalom Lauf 1 und 2 (Frauen)
- 22.11.: Slalom Lauf 1 und 2 (Männer)
Weltcup in Killington, USA (Frauen)
- 28.11.: Riesenslalom Lauf 1 und 2
- 29.11.: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Copper Mountain, USA (Männer)
- 28.11.: Super-G
- 29.11.: Riesenslalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Beaver Creek, USA (Männer)
- 03.12., 19 Uhr (MEZ): Abfahrt
- 04.12., 19.15 Uhr (MEZ): Abfahrt
- 05.12., 19.15 Uhr (MEZ): Super-G
- 06.12., 18 Uhr und 21 Uhr (MEZ): Riesenslalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Tremblant, Kanada (Frauen)
- 05.12., 17 Uhr und 20 Uhr (MEZ): Riesenslalom Lauf 1 und 2
- 06.12., 16.30 Uhr und 19.30 Uhr (MEZ): Riesenslalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Beaver Creek, USA (Frauen)
- 11.12., 19 Uhr (MEZ): Abfahrt
- 12.12., 19 Uhr (MEZ): Abfahrt
- 13.12., 19 Uhr (MEZ): Super-G
Weltcup in Val d'Isere, Frankreich (Männer)
- 12.12.: Riesenslalom Lauf 1 und 2
- 13.12.: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in St. Moritz, Schweiz (Frauen)
- 18.12.: Super-G
- 19.12.: Super-G
- 20.12.: Riesenslalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Val Gardena/Gröden, Italien (Männer)
- 18.12.: Super-G
- 19.12.: Abfahrt
Weltcup in Alta Badia, Italien (Männer)
- 20.12.: Riesenslalom Lauf 1 und 2
- 21.12.: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Courchevel, Frankreich (Frauen)
- 22.12.: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Madonna di Campiglio, Italien (Männer)
- 23.12.: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Dachstein West / Gosau, Österreich (Frauen)
- 28.12.: Riesenslalom Lauf 1 und 2
- 29.12.: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Bormio, Italien (Männer)
- 28.12.: Abfahrt
- 29.12.: Super-G
Weltcup in Kranjska Gora, Slowenien (Männer)
- 02.01., 10 Uhr und 13 Uhr: Riesenslalom Lauf 1 und 2
- 03.01., 10 Uhr und 13 Uhr: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Flachau, Österreich (Frauen)
- 04.01.: Riesenslalom Lauf 1 und 2
- 05.01.: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Val di Fassa, Italien (Frauen)
- 09.01.: Abfahrt
- 10.01.: Super-G
Weltcup in Adelboden, Schweiz (Männer)
- 09.01.: Riesenslalom Lauf 1 und 2
- 10.01.: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Cortina d'Ampezzo, Italien (Frauen)
- 15.01.: Abfahrt
- 16.01.: Abfahrt
- 17.01.: Super-G
Weltcup in Wengen, Schweiz (Männer)
- 15.01., 12.30 Uhr: Super-G
- 16.01., 12.30 Uhr: Abfahrt
- 17.01., 10 Uhr und 13 Uhr: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Kronplatz, Italien (Frauen)
- 19.01.: Riesenslalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Kitzbühel, Österreich (Männer)
- 22.01., 11.30 Uhr: Super-G
- 23.01., 11.30 Uhr: Abfahrt
- 24.01., 10.30 Uhr und 13.30 Uhr: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Jasna, Slowakei (Frauen)
- 23.01.: Riesenslalom Lauf 1 und 2
- 24.01.: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Schladming, Österreich (Männer)
- 26.01.: Riesenslalom Lauf 1 und 2
- 27.01.: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Kranjska Gora, Slowenien (Frauen)
- 29.01., 10 Uhr und 13 Uhr: Riesenslalom Lauf 1 und 2
- 30.01., 10.30 Uhr und 13.30 Uhr: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Chamonix, Frankreich (Männer)
- 30.01.: Slalom Lauf 1 und 2
Ski-WM vom 01. bis 14. Februar in Crans-Montana, Schweiz
- 01.02., 11.15 Uhr: Team-Parallel-Wettbewerb
- 04.02., 11.15 Uhr: Super-G (Frauen)
- 05.02., 11.15 Uhr: Super-G (Männer)
- 06.02., 11.15 Uhr: Abfahrt (Frauen)
- 07.02., 11.15 Uhr: Abfahrt (Männer)
- 09.02., 10 Uhr und 13.30 Uhr: Team-Kombination Abfahrt/Slalom (Frauen)
- 10.02., 10 Uhr und 13.30 Uhr: Team-Kombination Abfahrt/Slalom (Männer)
- 11.02., 10 Uhr und 13.30 Uhr: Riesenslalom Lauf 1 und 2 (Frauen)
- 12.02., 10 Uhr und 13.30 Uhr: Riesenslalom Lauf 1 und 2 (Männer)
- 13.02., 10 Uhr und 13.30 Uhr: Slalom Lauf 1 und 2 (Frauen)
- 14.02., 10 Uhr und 13.30 Uhr: Slalom Lauf 1 und 2 (Männer)
Weltcup in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (Männer)
- 20.02.: Abfahrt
- 21.02.: Super-G
Weltcup in Lenzerheide, Schweiz (Frauen)
- 20.02.: Super-G
- 21.02.: Super-G
Weltcup in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (Frauen)
- 27.02.: Abfahrt
- 28.02.: Abfahrt
Weltcup in Saalbach, Österreich (Männer)
- 27.02.: Abfahrt
- 28.02.: Super-G
Weltcup in Soldeu, Andorra (Frauen)
- 06.03.: Riesenslalom Lauf 1 und 2
- 07.03.: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup in Kvitfjell, Norwegen (Männer)
- 06.03.: Abfahrt
- 07.03.: Super-G
Weltcup in Narvik, Norwegen (Frauen)
- 12.03.: Abfahrt
- 13.03.: Super-G
Weltcup in Åre, Schweden (Männer)
- 13.03.: Riesenslalom Lauf 1 und 2
- 14.03.: Slalom Lauf 1 und 2
Weltcup-Finale in Sun Valley, USA
- 20.03., 18 Uhr: Abfahrt (Männer)
- 20.03., 19.30 Uhr: Abfahrt (Frauen)
- 21.03., 18 Uhr: Super-G (Frauen)
- 21.03., 19.30 Uhr: Super-G (Männer)
- 23.03., 16.30 und 19 Uhr: Riesenslalom Lauf 1 und 2 (Frauen)
- 24.03., 16.30 und 19 Uhr: Riesenslalom Lauf 1 und 2 (Männer)
- 25.03., 16 Uhr und 19 Uhr: Slalom Lauf 1 und 2 (Frauen)
- 25.03., 17 Uhr und 20 Uhr: Slalom Lauf 1 und 2 (Männer)