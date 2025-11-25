Ende Oktober begann traditionell die neue Ski-Alpin-Saison. Besonderes Highlight sind in dieser Saison die Olympischen Winterspiele in Mailand, die Ski-Alpin-Wettbewerbe finden in Cortina d'Ampezzo (Frauen) und Bormio (Männer) statt. Im Weltcup machen die Athletinnen bei 20 Stationen Halt, die Männer reisen zu 19 verschiedenen Orten. Insgesamt stehen je 42 Rennen an.

Ein intensives Programm für die DSV-Starter um Linus Straßer, Emma Aicher und Lena Dürr sowie die Stars Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn und Marco Odermatt. In unserem Terminkalender finden Sie alle Weltcup-Termine der Ski-Alpin-Saison 2025/26, die Ergebnisse erhalten Sie zudem in unserem Datencenter. Alle Uhrzeiten und Renntage können sich aufgrund von wetterbedingten Verschiebungen ändern.

Auftakt-Weltcup in Sölden, Österreich

25.10.: Riesenslalom Frauen - Siegerin: Julia Scheib (Österreich)

26.10.: Riesenslalom Männer - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

Ski alpin : Wer sind ihre Nachfahrinnen? Deutsche Skirennläuferinnen dominierten einst den Weltcup, heute macht der Schneemangel die Auswahl immer geringer. Wären da nicht Lena Dürr, Emma Aicher – und eine Debütantin namens Ertl. SZ Plus Von Korbinian Eisenberger ...

Weltcup in Levi, Finnland

15.11.: Slalom Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

16.11.: Slalom Männer - Sieger: Lucas Braathen (BRA)

Emma Aicher im Ski alpin : Schweigsam aufs Treppchen Emma Aicher gelingt im finnischen Levi ihre erste Fahrt aufs Slalom-Podest: Die 22-Jährige wird Dritte und lässt Teamkollegin Lena Dürr knapp hinter sich. Über eine Meisterin in Bodenständigkeit. Von Korbinian Eisenberger ...

Weltcup in Gurgl, Österreich

22.11.: Slalom Männer - Sieger: Paco Rassat (FRA)

23.11.: Slalom Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Materialwechsel bei Skifahrern : „Der neue Ski hat mehr Fehler verziehen“ Ein Skiprofi wechselt den Skihersteller: Bringt einen das nicht aus dem Konzept? Felix Neureuther, der selbst einst eine richtungsweisende Umstellung vornahm, erklärt die Entscheidung von Slalom-Ass Linus Straßer. SZ Plus Von Korbinian Eisenberger ...

Weltcup in Copper Mountain, USA

27.11., 19 Uhr: Super-G Männer, ARD-Mediathek und Eurosport

28.11., 18 und 21 Uhr: Riesenslalom Männer, 1. und 2. Durchgang, ARD-Mediathek und Eurosport

29.11., 18 und 21 Uhr: Riesenslalom Frauen, 1. und 2. Durchgang, ARD-Mediathek und Eurosport

30.11., 18 und 21 Uhr: Slalom Frauen, 1. und 2. Durchgang, ARD-Mediathek und Eurosport

Weltcup in Beaver Creek, USA (Männer)

04.12., 18 Uhr: Abfahrt

05.12., 18 Uhr: Abfahrt

06.12., 17.30 Uhr: Super-G

07.12., 17 Uhr und 20 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Tremblant, Kanada (Frauen)

06.12., 16 und 19 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

07.12., 15 und 18 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in St. Moritz, Schweiz (Frauen)

12.12., 10.15 Uhr: Abfahrt

13.12., 10.45 Uhr: Abfahrt

14.12., 10.45 Uhr: Super-G

Weltcup in Val d'Isère, Frankreich (Männer)

13.12., 9.30 und 13 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

14.12., 9.30 und 13 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Skifahrer Marco Odermatt : Der Beste, auch im Bessermachen Der Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatt dominiert die Konkurrenz – und bricht mit einer Tradition seines Sports: Er achtet nicht nur auf sich, sondern hilft auch seinen Teamkollegen, die ihn eines Tages schlagen sollen. Von Felix Haselsteiner ...

Weltcup in Courchevel, Frankreich (Frauen)

16.12., 17.45 und 20.45 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Gröden, Italien (Männer)

19.12., 11.45 Uhr: Super-G

20.12., 11.45 Uhr: Abfahrt

Weltcup in Val d'Isère, Frankreich (Frauen)

20.12., 10.30 Uhr: Abfahrt

21.12., 11 Uhr: Super-G

Weltcup in Alta Badia, Italien (Männer)

21.12., 10 und 13.30 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

22.12., 10 und 13.30 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Livigno, Italien (Männer)

27.12., 11.30 Uhr: Super-G

Weltcup in Semmering, Österreich (Frauen)

28.12., 10 und 13 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

29.12., 14.15 und 17.15 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Kranjska Gora, Slowenien (Frauen)

03.01., 10 Uhr und 13 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

04.01., 9.30 Uhr und 12.15 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Madinna di Campiglio, Italien (Männer)

07.01., 18 und 21 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Adelboden, Schweiz (Männer)

10.01., 10.30 und 13.30 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

11.01., 10.30 und 13.30 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Zauchensee, Österreich (Frauen)

10.01., 11.30 Uhr: Abfahrt

11.01., 12 Uhr: Super-G

Weltcup in Flachau, Österreich (Frauen)

13.01., 17.45 und 20.45 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Wengen, Schweiz (Männer)

16.01., 12.30 Uhr: Super-G

17.01., 12.30 Uhr: Abfahrt

18.01., 10 Uhr und 13 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Tarvisio, Italien (Frauen)

17.01., 10.45 Uhr: Abfahrt

18.01., 11.15 Uhr: Super-G

Weltcup in Kronplatz, Italien (Frauen)

20.01., 10.30 Uhr und 13.30 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Kitzbühel, Österreich (Männer)

23.01., 11.30 Uhr: Super-G

24.01., 11.30 Uhr: Abfahrt

25.01., 10.30 und 13.30 Uhr: Slalom

Exklusiv Kamerafahrt : Kitzbühel-Sieger Linus Straßer erklärt die Kunst des Carvens Wer auf der Piste rasante Schwünge fahren will, braucht nicht nur perfektes Material, sondern auch Kniffe bei der Körperhaltung. Ein Kamera-Skikurs mit Deutschlands bestem Slalomfahrer. Von Korbinian Eisenberger ...

Weltcup in Spindlermühle, Tschechien (Frauen)

24.01., 10 und 13.30 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

25.01., 10 und 13.30 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Schladming, Österreich (Männer)

27.01., 17.45 und 20.45 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

28.01., 17.45 und 20.45 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Crans Montana, Schweiz

30.01., 10 Uhr: Abfahrt Frauen

31.01., 11 Uhr: Super-G Frauen

01.02., 11 Uhr: Abfahrt Männer

Olympische Winterspiele 2026 in Cortina d'Ampezzo (Frauen) und Bormio (Männer), Italien

07.02.: Abfahrt Männer

08.02.: Abfahrt Frauen

09.02: Team Kombi Männer

10.02.: Team Kombi Frauen

11.02.: Super-G Männer

12.02.: Super-G Frauen

14.02.: Riesenslalom Männer

15.02.: Riesenslalom Frauen

16.02.: Slalom Männer

18.02.: Slalom Frauen

Doku im Ersten : "Überdimensioniert und seelenlos" Die Olympischen Winterspiele 2026 sollen besonders nachhaltig werden. Ein nachdenklicher Felix Neureuther schaut für eine ARD-Doku, ob das gelingen kann. SZ Plus Von Stefan Fischer ...

Weltcup in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (Männer)

28.02., 11.45 Uhr: Abfahrt

01.03., 11.45 Uhr: Super-G

Weltcup in Soldeu, Andorra (Frauen)

28.02., 10.15 Uhr: Abfahrt

01.03., 10.15 Uhr: Super-G

Weltcup in Kranjska Gora, Slowenien (Männer)

07.03., 09.30 Uhr und 12.30 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

08.03., 09.30 Uhr und 12.30 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Val di Fassa, Italien (Frauen)

07.03., 10.45 Uhr: Abfahrt

08.03., 10.45 Uhr: Super-G

Weltcup in Courchevel, Frankreich (Männer)

14.03., 11 Uhr: Abfahrt

15.03., 10.45 Uhr: Super-G

Weltcup in Are, Schweden (Frauen)

14.03., 10 und 13 Uhr: Riesenslalom

15.03., 09.30 und 13.30 Uhr: Slalom

Weltcup-Finale in Kvitfjell und Hafjell, Norwegen