Ende Oktober begann traditionell die neue Ski-Alpin-Saison. Besonderes Highlight waren in dieser Saison die Olympischen Winterspiele in Mailand, die Ski-Alpin-Wettbewerbe finden in Cortina d'Ampezzo (Frauen) und Bormio (Männer) statt. Im Weltcup machten die Athletinnen bei 20 Stationen Halt, die Männer reisen zu 19 verschiedenen Orten. Insgesamt stehen je 42 Rennen an.

Am Ende standen Marco Odermatt (Schweiz) und Mikaela Shiffrin (USA) im Gesamtweltcup ganz oben. Eine herausragende Saison fuhr Emma Aicher, die bis zum letzten Rennen das Duell um die große Kristallkugel offen hielt, sich aber Shiffrin geschlagen geben musste. Bei den Männern gab es einige Lichtblicke für Anton Grammel und Fabian Gratz. Linus Straßer blieb hinter seinen Erwartungen zurück.

Ski alpin : Wer sind ihre Nachfahrinnen? Deutsche Skirennläuferinnen dominierten einst den Weltcup, heute macht der Schneemangel die Auswahl immer geringer. Wären da nicht Lena Dürr, Emma Aicher – und eine Debütantin namens Ertl. SZ Plus Von Korbinian Eisenberger ...

Auftakt-Weltcup in Sölden, Österreich

25.10.: Riesenslalom Frauen - Siegerin: Julia Scheib (Österreich)

26.10.: Riesenslalom Männer - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

Weltcup in Levi, Finnland

15.11.: Slalom Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

16.11.: Slalom Männer - Sieger: Lucas Braathen (BRA)

Emma Aicher im Ski alpin : Schweigsam aufs Treppchen Emma Aicher gelingt im finnischen Levi ihre erste Fahrt aufs Slalom-Podest: Die 22-Jährige wird Dritte und lässt Teamkollegin Lena Dürr knapp hinter sich. Über eine Meisterin in Bodenständigkeit. Von Korbinian Eisenberger ...

Weltcup in Gurgl, Österreich

22.11.: Slalom Männer - Sieger: Paco Rassat (FRA)

23.11.: Slalom Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Materialwechsel bei Skifahrern : „Der neue Ski hat mehr Fehler verziehen“ Ein Skiprofi wechselt den Skihersteller: Bringt einen das nicht aus dem Konzept? Felix Neureuther, der selbst einst eine richtungsweisende Umstellung vornahm, erklärt die Entscheidung von Slalom-Ass Linus Straßer. SZ Plus Von Korbinian Eisenberger ...

Weltcup in Copper Mountain, USA

27.11.: Super-G Männer - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

28.11.: Riesenslalom Männer - Sieger: Stefan Brennsteiner (Österreich)

29.11.: Riesenslalom Frauen - Sieger: Alice Robinson (Neuseeland)

30.11.: Slalom Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Weltcup in Beaver Creek, USA (Männer)

04.12.: Abfahrt - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

05.12.: Super-G - Sieger: Vincent Kriechmayr (Österreich)

07.12.: Riesenslalom - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

Weltcup in Tremblant, Kanada (Frauen)

06.12.: Riesenslalom - Siegerin: Alice Robinson (Neuseeland)

07.12.: Riesenslalom - Siegerin: Julia Scheib (Österreich)

Weltcup in St. Moritz, Schweiz (Frauen)

12.12.: Abfahrt - Siegerin: Lindsey Vonn (USA)

13.12.: Abfahrt - Siegerin: Emma Aicher (Deutschland)

14.12.: Super-G - Siegerin: Alice Robinson (Neuseeland)

Weltcup in Val d'Isère, Frankreich (Männer)

13.12.: Riesenslalom - Sieger: Loic Meillard (Schweiz)

14.12.: Slalom - Sieger: Timon Haugan (Norwegen)

Skifahrer Marco Odermatt : Der Beste, auch im Bessermachen Der Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatt dominiert die Konkurrenz – und bricht mit einer Tradition seines Sports: Er achtet nicht nur auf sich, sondern hilft auch seinen Teamkollegen, die ihn eines Tages schlagen sollen. Von Felix Haselsteiner ...

Weltcup in Courchevel, Frankreich (Frauen)

16.12.: Slalom - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Weltcup in Gröden, Italien (Männer)

18.12.: Abfahrt - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

19.12.: Super-G - Sieger: Jan Zabystran (Tschechien)

20.12.: Abfahrt - Sieger: Franjo von Allmen (Schweiz)

Weltcup in Val d'Isère, Frankreich (Frauen)

20.12.: Abfahrt - Siegerin: Cornelia Hütter (Österreich)

21.12.: Super-G - Siegerin: Sofia Goggia (Italien)

Weltcup in Alta Badia, Italien (Männer)

21.12.: Riesenslalom - Sieger: Marco Schwarz (Österreich)

22.12.: Slalom - Sieger: Atle Lie McGrath (Norwegen)

Weltcup in Livigno, Italien (Männer)

27.12.: Super-G - Sieger: Marco Schwarz (Österreich)

Weltcup in Semmering, Österreich (Frauen)

28.12.: Riesenslalom - Siegerin: Julia Scheib (Österreich)

29.12.: Slalom - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Weltcup in Kranjska Gora, Slowenien (Frauen)

03.01.: Riesenslalom - Siegerin: Camille Rast (Schweiz)

04.01.: Slalom - Siegerin: Camille Rast (Schweiz)

Weltcup in Madinna di Campiglio, Italien (Männer)

07.01.: Slalom - Sieger: Clement Noel (Frankreich)

Weltcup in Adelboden, Schweiz (Männer)

10.01.: Riesenslalom - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

11.01.: Slalom - Sieger: Paco Rassat (Frankreich)

Weltcup in Zauchensee, Österreich (Frauen)

10.01.: Abfahrt - Siegerin: Lindsey Vonn (USA)

11.01.: Super-G - abgesagt

Weltcup in Flachau, Österreich (Frauen)

13.01.: Slalom - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Weltcup in Wengen, Schweiz (Männer)

16.01.: Super-G - Sieger: Giovanni Franzoni (Italien)

17.01.: Abfahrt - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

18.01.: Slalom - Sieger: Atle Lie McGrath (Norwegen)

Weltcup in Tarvisio, Italien (Frauen)

17.01.: Abfahrt - Siegerin: Nicol Delago (Italien)

18.01.: Super-G - Siegerin: Emma Aicher (Deutschland)

Weltcup in Kronplatz, Italien (Frauen)

20.01.: Riesenslalom - Siegerin: Julia Scheib (Österreich)

Weltcup in Kitzbühel, Österreich (Männer)

23.01.: Super-G - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

24.01.: Abfahrt - Sieger: Giovanni Franzoni (Italien)

25.01.: Slalom - Sieger: Manuel Feller (Österreich)

Exklusiv Kamerafahrt : Kitzbühel-Sieger Linus Straßer erklärt die Kunst des Carvens Wer auf der Piste rasante Schwünge fahren will, braucht nicht nur perfektes Material, sondern auch Kniffe bei der Körperhaltung. Ein Kamera-Skikurs mit Deutschlands bestem Slalomfahrer. Von Korbinian Eisenberger ...

Weltcup in Spindlermühle, Tschechien (Frauen)

24.01.: Riesenslalom - Siegerin: Sara Hector (Schweden)

25.01.: Slalom - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Weltcup in Schladming, Österreich (Männer)

27.01.: Riesenslalom - Sieger: Loic Meillard (Schweiz)

28.01.: Slalom - Sieger: Henrik Kristoffersen (Norwegen)

Weltcup in Crans Montana, Schweiz

30.01., 10 Uhr: Abfahrt Frauen - abgebrochen

31.01., 11 Uhr: Super-G Frauen - Siegerin: Malorie Blanc (Schweiz)

01.02., 11 Uhr: Abfahrt Männer - Sieger: Franjo von Allmen (Schweiz)

Olympische Winterspiele 2026 in Cortina d'Ampezzo (Frauen) und Bormio (Männer), Italien

07.02.: Abfahrt Männer - Sieger: Franjo von Allmen (Schweiz)

08.02.: Abfahrt Frauen - Siegerin: Breezy Johnson (USA)

09.02: Team Kombi Männer - Sieg: Schweiz

10.02.: Team Kombi Frauen - Sieg: Österreich

11.02.: Super-G Männer - Sieger: Franjo von Allmen (Schweiz)

12.02.: Super-G Frauen - Siegerin: Federica Brignone (Italien)

14.02.: Riesenslalom Männer - Sieger: Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien)

15.02.: Riesenslalom Frauen - Siegerin: Federica Brignone (Italien)

16.02.: Slalom Männer - Sieger: Loic Meillard (Schweiz)

18.02.: Slalom Frauen - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Doku im Ersten : "Überdimensioniert und seelenlos" Die Olympischen Winterspiele 2026 sollen besonders nachhaltig werden. Ein nachdenklicher Felix Neureuther schaut für eine ARD-Doku, ob das gelingen kann. SZ Plus Von Stefan Fischer ...

Weltcup in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (Männer)

28.02., 11.45 Uhr: Abfahrt - Sieger: Marco Odermatt (Schweiz)

01.03., 11.45 Uhr: Super-G - abgesagt

Weltcup in Soldeu, Andorra (Frauen)

27.02.: Abfahrt - Siegerin: Corinne Suter (Schweiz)

28.02., 10.15 Uhr: Super-G - Siegerin: Emma Aicher (Deutschland)

01.03., 10.15 Uhr: Super-G - Siegerin: Sofia Goggia (Italien)

Weltcup in Kranjska Gora, Slowenien (Männer)

07.03.: Riesenslalom - Sieger: Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien)

08.03.: Slalom, 1. und 2. Durchgang - Sieger: Atle Lie McGrath (Norwegen)

Weltcup in Val di Fassa, Italien (Frauen)

06.03.: Abfahrt (Ersatz für Crans Montana) - Siegerin: Laura Pirovano (Italien)

07.03.: Abfahrt - Siegerin: Laura Pirovano (Italien)

08.03.: Super-G - Siegerin: Elena Curtoni (Italien)

Weltcup in Courchevel, Frankreich (Männer)

13.03.: Abfahrt - Sieger: Vincent Kriechmayr (Österreich)

14.03.: Super-G (Ersatz für Garmisch-Partenkirchen) - abgesagt

15.03.: Super-G - abgesagt

Weltcup in Are, Schweden (Frauen)

14.03.: Riesenslalom - Siegerin: Julia Scheib (Österreich)

15.03.: Slalom - Siegerin: Mikaela Shiffrin (USA)

Weltcup-Finale in Kvitfjell und Hafjell, Norwegen