42 Rennen fahren die Frauen und Männer in der Ski-Alpin-Saison 2025/26. Wann und wo welcher Wettbewerb stattfindet, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Ende Oktober beginnt traditionell die neue Ski-Alpin-Saison. Besonderes Highlight sind in dieser Saison die Olympischen Winterspiele in Mailand, die Ski-Alpin-Wettbewerbe finden in Cortina d'Ampezzo (Frauen) und Bormio (Männer) statt. Im Weltcup machen die Athletinnen bei 20 Stationen Halt, die Männer reisen zu 19 verschiedenen Orten. Insgesamt stehen je 42 Rennen an.

Ein intensives Programm für die DSV-Starter um Linus Straßer, Emma Aicher und Lena Dürr sowie die Stars Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn und Marco Odermatt. In unserem Terminkalender finden Sie alle Weltcup-Termine der Ski-Alpin-Saison 2025/26, die Ergebnisse erhalten Sie zudem in unserem Datencenter. Alle Uhrzeiten und Renntage können sich aufgrund von wetterbedingten Verschiebungen ändern.

Auftakt-Weltcup in Sölden, Österreich

25.10.: Riesenslalom Frauen

26.10.: Riesenslalom Männer

Weltcup in Levi, Finnland

15.11.: Slalom Frauen

16.11.: Slalom Männer

Weltcup in Gurgl, Österreich

22.11.: Slalom Männer

23.11.: Slalom Frauen

Weltcup in Copper Mountain, USA

27.11.: Super-G Männer

28.11.: Riesenslalom Männer

29.11.: Riesenslalom Frauen

30.11.: Slalom Frauen

Weltcup in Beaver Creek, USA (Männer)

04.12., 18 Uhr: Abfahrt

05.12., 18 Uhr: Abfahrt

06.12., 17.30 Uhr: Super-G

07.12., 17 Uhr und 20 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Tremblant, Kanada (Frauen)

06.12., 16 Uhr und 19 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

07.12., 15 Uhr und 18 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in St. Moritz, Schweiz (Frauen)

12.12.: Abfahrt

13.12.: Abfahrt

14.12.: Super-G

Weltcup in Val d'Isère, Frankreich (Männer)

13.12.: Riesenslalom

14.12.: Slalom

Weltcup in Courchevel, Frankreich (Frauen)

16.12.: Slalom

Weltcup in Gröden, Italien (Männer)

19.12., 11.45 Uhr: Super-G

20.12., 11.45 Uhr: Abfahrt

Weltcup in Val d'Isère, Frankreich (Frauen)

20.12.: Abfahrt

21.12.: Super-G

Weltcup in Alta Badia, Italien (Männer)

21.12.: Riesenslalom

22.12.: Slalom

Weltcup in Livigno, Italien (Männer)

27.12., 11.30 Uhr: Super-G

Weltcup in Semmering, Österreich (Frauen)

28.12.: Riesenslalom

29.12.: Slalom

Weltcup in Kranjska Gora, Slowenien (Frauen)

03.01., 10 Uhr und 13 Uhr: Riesenslalom

04.01., 9.30 Uhr und 12.15 Uhr: Slalom

Weltcup in Madinna di Campiglio, Italien (Männer)

07.01.: Slalom

Weltcup in Adelboden, Schweiz (Männer)

10.01.: Riesenslalom

11.01.: Slalom

Weltcup in Zauchensee, Österreich (Frauen)

10.01.: Abfahrt

11.01.: Super-G

Weltcup in Flachau, Österreich (Frauen)

13.01.: Slalom

Weltcup in Wengen, Schweiz (Männer)

16.01., 12.30 Uhr: Super-G

17.01., 12.30 Uhr: Abfahrt

18.01., 10 Uhr und 13 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Tarvisio, Italien (Frauen)

17.01.: Abfahrt

18.01.: Super-G

Weltcup in Kronplatz, Italien (Frauen)

20.01., 10.30 Uhr und 13.30 Uhr: Riesenslalom

Weltcup in Kitzbühel, Österreich (Männer)

23.01.: Super-G

24.01.: Abfahrt

25.01.: Slalom

Weltcup in Spindlermühle, Tschechien (Frauen)

24.01.: Riesenslalom

25.01.: Slalom

Weltcup in Schladming, Österreich (Männer)

27.01.: Riesenslalom

28.01.: Slalom

Weltcup in Crans Montana, Schweiz

30.01.: Abfahrt Frauen

31.01.: Super-G Frauen

01.02.: Abfahrt Männer

Olympische Winterspiele 2026 in Cortina d'Ampezzo (Frauen) und Bormio (Männer), Italien

07.02.: Abfahrt Männer

08.02.: Abfahrt Frauen

09.02: Team Kombi Männer

10.02.: Team Kombi Frauen

11.02.: Super-G Männer

12.02.: Super-G Frauen

14.02.: Riesenslalom Männer

15.02.: Riesenslalom Frauen

16.02.: Slalom Männer

18.02.: Slalom Frauen

Weltcup in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (Männer)

28.02., 11.45 Uhr: Abfahrt

01.03., 11.45 Uhr: Super-G

Weltcup in Soldeu, Andorra (Frauen)

28.02.: Abfahrt

01.03.: Super-G

Weltcup in Kranjska Gora, Slowenien (Männer)

07.03., 09.30 Uhr und 12.30 Uhr: Riesenslalom, 1. und 2. Durchgang

08.03., 09.30 Uhr und 12.30 Uhr: Slalom, 1. und 2. Durchgang

Weltcup in Val di Fassa, Italien (Frauen)

07.03.: Abfahrt

08.03.: Super-G

Weltcup in Courchevel, Frankreich (Männer)

14.03.: Abfahrt

15.03.: Super-G

Weltcup in Are, Schweden (Frauen)

14.03.: Riesenslalom

15.03.: Slalom

Weltcup-Finale in Kvitfjell und Hafjell, Norwegen